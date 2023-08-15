Собирали всю жизнь, – Илона Гвоздева шокировала суммой, которую потратила на дом под Киевом

Танцовщица Илона Гвоздева с мужем уже долгое время строят жилье под Киевом. Площадь их дома составляет около 238 квадратных метров. По словам знаменитости, им пришлось вложить огромные денежные средства в строительство.

Выяснилось, что расходы уже достигли отметки в 250 тысяч долларов. Несмотря на это, дом готов всего на 50%. В частности, еще нет забора, стоянки, перил. Кроме того, ремонт в комнатах еще не до конца доделали. Илона подчеркнула, что легче было приобрести уже готовый дом.

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Сколько Илона Гвоздева потратила на строительство жилья

По словам танцовщицы, они с мужем на этот дом собирали всю жизнь. Следовательно, во многом себя ограничивали. К тому же, Илона отметила, что финансово им с мужем помогали родители.

Мне кажется, на сегодня, учитывая себестоимость материалов и строительных работ, легче купить готовый. Дорого. Если учитывать мебель внутри, и это всего 50%, потому что дом еще не готов, сумма уже ушла за 250 тысяч долларов. Это еще не предел,

– призналась Илона.

"Мы собирали с мужем на этот дом всю жизнь", – добавила Гвоздева.

Интервью с Илоной Гвоздевой: смотрите видео онлайн

К слову, молодая блогерша Юля Верба из Ивано-Франковска приобрела свою первую квартиру за 60 тысяч долларов, на ремонт ушло еще 50 – 60 тысяч долларов. Второе жилье обошлось ей дороже: в 75 тысяч долларов. Это трехкомнатная квартира в Ивано-Франковске, которую Юля приобрела, когда ее страницу заблокировали и "было скучно". Кроме этого, у нее еще есть третье помещение.