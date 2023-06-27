Она дрожит, – Илона Гвоздева шокировала признанием, как война повлияла на ее дочь

Известная танцовщица Илона Гвоздева рассказала о своей дочери Валерии. Звезда поделилась переживаниями по поводу того, как война повлияла на девочку. Гвоздева признается, что ей тяжело это видеть.

Танцовщица объяснила, что ее 7-летняя дочь остро реагирует на сигналы тревоги. Несколько недель назад Илона показывала, как пряталась с дочерью в подвале при обстреле Киева.

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Теперь хореографиня показала фото дочери, которая сейчас увлеклась гимнастикой. По словам звездной мамы, она не может смотреть на эти счастливые кадры без слез, потому что знает, что чувствует ее ребенок.

Смотрю эти фото и слезы на глазах наворачиваются. После последней шумной ночи в Киеве моя дочь снова стала бояться всего. Услышав тревогу, бежит впереди меня прятаться в укрытие, руки и голос дрожит и мое сердце просто кроется от бессилия,

– написала Гвоздева.



Дочь Илоны Гвоздевой / Фото с ее инстаграммы

Она добавила, что днем пытается наверстать жизнь и успеть быть счастливыми. "Вроде спешим жить, потому что завтра может не наступить", – говорит звездная мама.

Илона призналась, что пытается подарить детям беззаботное детство, но это не всегда выходит.

"Я уже придумывала все: игры, вкусности, отвлекающие беседы, маленькие путешествия, подарки и, к сожалению, наши дети навсегда теперь будут детьми войны", – считает Гвоздева.

Кроме того, в Инстаграме звездная мама заявила, что очень хочет отвезти детей на море, чтобы они просто выспались без тревог и в тишине.

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Илона Гвоздева хочет отпуск с детьми / Фото с ее инстаграмм-сторис

К слову, на днях танцовщица рассказывала, как провела ночь в укрытие из-за ракетной атаки. Наутро Илона Гвоздева вышла в инстаграмм-сторис и показала себя после бессонной ночи. Она сказала, что всю ночь прикрывала собой детей и прислушивалась к гулу "шахедов".