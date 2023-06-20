Как палками били: Илона Гвоздева рассказала, как пряталась с детьми в подвале из-за атаки дронов

В ночь на 20 июня Россия снова атаковала Киев "Шахедами". Силы ПВО уничтожили более 20 БпЛА, поэтому в столице и области было громко. После объявления воздушной тревоги танцовщица Илона Гвоздева спустилась с детьми в подвал.

К утру после очередной атаки России Илона Гвоздева вышла в инстаграм-сторис и показала себя после бессонной ночи. Она якобы всю ночь прикрывала собой детей и прислушивалась к гулу "шахедов".

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Илона Гвоздева спала в подвале из-за атаки дронов на Киев

Сегодня у нас ночка была тяжелой, слегка взволнованной. Сегодня 5 часов проспала в позе эмбриона в подвале, обнимая своих детей, тело затерпело все, словно кто палками побил. Рядом в озере стоял грохот от лягушек, и я прислушивалась к каждому звуку шахеда,

– поделилась Илона Гвоздева.

Илона Гвоздева после ночной атаки России / Фото с инстаграм-сторис танцовщицы

Кстати, Илона Гвоздева не в первый раз спускается в подвал во время ночной воздушной тревоги. В ночь на 1 июня, когда Россия атаковала Киев баллистическими и крылатыми ракетами, она с дочерью встретила лето под землей. Тогда 7-летняя Валерия "сидела" в телефоне, а ее звездная мама – в новостях.

"Первый день лета официально встретили в подвале. День защиты детей! Украинские дети встретили в подвале", – комментировала тогда Гвоздева.