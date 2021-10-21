Илона Гвоздева попала в аварию: фото и видео с места ДТП

Вечером 20 октября Илона Гвоздева попала в аварию в Киеве. По словам победительницы "Танцев со звездами", мужчина не выдержал дистанцию и въехал в ее авто прямо на светофоре. К счастью, никто не пострадал.

О ДТП в столице Илона Гвоздева рассказала в инстаграм-сторис. Фото и видео она записывала просто с места событий. Звезда призналась, что первые 5 минут после того, как в нее врезалось авто, очень нервничала.

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Победительницу "Танцев со звездами" успокоило то, что все остались целы, а на ее машине были только незначительные царапины.

Со мной все хорошо, авария была незначительная. Я не виновата, меня просто "догнал" человек, но все обошлось, мы дольше ждали страховую. Я отделалась царапинами, а у него полный капот,

– поделилась Илона Гвоздева.

"Будьте внимательны за рулем, особенно на светофорах. И всегда старайтесь держать дистанцию", – добавила танцовщица.



Илона Гвоздева попала в аварию / Фото с инстаграма танцовщицы

Илона Гвоздева попала в аварию / Видео с инстаграма танцовщицы