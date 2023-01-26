Илона Гвоздева показала кухню своего роскошного дома, построенного во время войны: первые фото

До полномасштабного вторжения России Илона Гвоздева начала строить дом под Киевом. На время работы заморозили, но танцовщица уже перебралась туда с семьей. Она впервые показала, как выглядит кухня.

Дом родителей мужа Илоны Гвоздевой разбомбили российские оккупанты. Летом на его восстановление семья потратила до 10 тысяч долларов. Несмотря на это, танцовщица рискнула и завершила свое семейное гнездышко. По просьбе фолловеров она показала, как выглядит кухня.

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Илона Гвоздева показала свой роскошный дом

В доме знаменитости два этажа, бомбоубежище и ни одной батареи, везде утепленный пол. В инстаграм-сторис она похвасталась черно-белой кухней в стиле лофт, дизайн которой придумала сама.

Вот так выглядела кухня еще в июне. А вот такая получилась у нас кухня. Автор проекта – Илона батьковна. Лестницу полностью заливали бетоном. Ни одной батареи в доме, только теплый пол,

– прокомментировала Илона Гвоздева.

Дом Илоны Гвоздевой во время ремонта / Фото с инстаграм-сторис

Дом Илоны Гвоздевой во время ремонта / Фото с инстаграм-сторис