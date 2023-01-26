Илона Гвоздева показала кухню своего роскошного дома, построенного во время войны: первые фото
Источник:Илона Гвоздева
До полномасштабного вторжения России Илона Гвоздева начала строить дом под Киевом. На время работы заморозили, но танцовщица уже перебралась туда с семьей. Она впервые показала, как выглядит кухня.
Дом родителей мужа Илоны Гвоздевой разбомбили российские оккупанты. Летом на его восстановление семья потратила до 10 тысяч долларов. Несмотря на это, танцовщица рискнула и завершила свое семейное гнездышко. По просьбе фолловеров она показала, как выглядит кухня.
Читайте также Этот год ударил по здоровью, – Илона Гвоздева рассказала о болезни мужа
Илона Гвоздева показала свой роскошный дом
В доме знаменитости два этажа, бомбоубежище и ни одной батареи, везде утепленный пол. В инстаграм-сторис она похвасталась черно-белой кухней в стиле лофт, дизайн которой придумала сама.
Вот так выглядела кухня еще в июне. А вот такая получилась у нас кухня. Автор проекта – Илона батьковна. Лестницу полностью заливали бетоном. Ни одной батареи в доме, только теплый пол,
– прокомментировала Илона Гвоздева.
Дом Илоны Гвоздевой во время ремонта / Фото с инстаграм-сторис
Дом Илоны Гвоздевой во время ремонта / Фото с инстаграм-сторис
Кухня Илоны Гвоздевой после ремонта / Фото с инстаграм-сторис
Напомним, ранее победительница "Танцев со звездами" рассказывала, что строительством заведует муж Иван, ведь из-за полномасштабной войны он остался без работы. Деньги в семью приносила она – преподавала детям, в университете, устраивала мастер-классы, хваталась за малейшую возможность заработать.
Кстати, кроме дома родителей, оккупанты обстреляли авто мужа Гвоздевой. В апреле Иван потерял свой Nissan Skyline, на котором они ехали из ЗАГСа после свадьбы.