Каждый день работаю, – Илона Гвоздева похвасталась спортивным телом в белье: честные фото

Илона Гвоздева с детства занимается танцами и уже долгое время профессионально выступает на сцене. Учитывая постоянные тренировки, ее тело выглядит великолепно.

Она решила опубликовать честные фото своей фигуры. Кроме того, танцовщица написала текст, в котором поощрила поклонников заниматься спортом и заботиться о состоянии своего тела.

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Илона Гвоздева показала свою фигуру

Танцовщица сфотографировалась в белье и не накладывала никаких фильтров на фото. Она отметила, что для того, чтобы выглядеть так, нужно много и усердно работать. Также она сказала, что изменения в жизни людей происходят только тогда, когда человек прилагает немало усилий. В то же время искреннее желание быть лучше сможет стать толчком к переменам.

Никто не сможет вас мотивировать к успеху и желаемым результатам, пока вы сами не захотите изменений. Мне 35 лет, у меня двое детей и я каждый день работаю над своим телом, чтобы видеть такое отражение в зеркале,

– отметила знаменитость.



Илона Гвоздева показала свою фигуру в белье / Скриншот из инстаграмм-сторис

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