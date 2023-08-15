Илона Гвоздева с мужем отпраздновали фаянсовую свадьбу: как пара выглядела 9 лет назад

Вчера, 14 августа, Илона Гвоздева и ее муж Иван Хомячук отпраздновали фаянсовую свадьбу. Звездная пара прожила уже 9 лет супружеской жизни. В годовщину брака танцовщица написала трогательный пост, который посвятила мужу, и показала кадры с венчания.

Кроме этого, звезда опубликовала архивное фото супругов с их свадебной фотосессии. Выяснилось, что Илона и Иван вместе уже 14 лет. Они воспитывают двоих детей: дочь Валерию и сына Доминика.

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Илона Гвоздева отпраздновала годовщину с мужем

Под публикацией танцовщица призналась мужчине в любви и поблагодарила его за время, проведенное вместе, за детей и уютный дом. Илона отметила, что вместе они "посадили уже кучу деревьев и даже аист успел их посетить".

Многое было за эти годы и единственное, что остается неизменным – это наш огонек любви. Иногда он пылает бешеным огнем, иногда тлеет тихонько, но все равно горит и греет нас. Люблю тебя и желаю нам дожить до тех лет, когда мы будем сидеть вдвоем, держа друг друга за руку, на нашей летней террасе, смотреть как садится солнце, а позади нас будут наши дети и внуки,

– написала Гвоздева.

"Ты мое сокровище и все остальное неважно",

– добавила знаменитость.

Кроме того, Илона также опубликовала архивное фото пары со свадьбы. На фотографии женщина с мужчиной позирует, обнимаясь с улыбкой на лице. Илона одета в свадебное платье с кружевным верхом и фатой, а Иван выбрал белую рубашку.



Илона Гвоздева с мужем / Скриншот с инстаграмм-сторис

Реакция сети

В комментариях под публикацией подписчики поздравили супругов с праздником и написали им много приятных пожеланий:

"Поздравляем. Вы очень замечательная семья. За вами приятно наблюдать. Счастье вам навсегда";

"Поздравляю. Берегите друг друга и то, что у вас есть";

"Мои искренние поздравления прекрасной семье";

"Как искренне написано, счастье вам";

"Вы прекрасны. Берегите друг друга";

"Поздравляю. Долгих лет счастливой супружеской жизни";

"Великолепные супруги. С праздником вас";

"Поздравлю. Горжусь вами, как семьей. Любви, здоровья, семейного уюта, безумной любви и мирного неба".

Напомним, в 2022 году Илона Гвоздева и Иван Хомячук решились на важное событие относительно своей жизни. После 8 лет брака Илона Гвоздева решила обвенчаться с мужем. Это произошло 9 сентября в Киеве. Они обвенчались в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре. Илона поделилась, что обычная роспись очень отличается от брака в храме. Чувства были совсем другими, более трепетными.

"Ощущения очень магические. Гораздо трепетнее, чем просто свадьба. Понимание, что ваши тела, души и мысли навсегда соединились перед Богом до конца жизни! Теперь мы не просто пара — мы единственный организм в согласии, добре, мире и невзгодах. Теперь еще больше уважения, любви и одно сердце на двоих", – отметила Гвоздева.