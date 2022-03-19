Илона Гвоздева, которой разбомбили дом под Киевом, вывезла детей в Закарпатье

На четвертую неделю войны все больше звезд выезжают на Западную Украину. Илона Гвоздева, которой оккупанты разрушили дом, отправилась из Винницы в Закарпатье. С собой в безопасное место она увезла маму и детей.

Похоже, муж танцовщицы Иван остался в Винницкой области, куда им удалось сбежать в начале войны, ведь Гвоздева пожаловалась, что теперь "семья разорвана". С мамой и двумя детьми – 6-летней дочерью Валерией и 1,5-летним сыном Домиником – она выехала из поселка Балановка в город Свалява, что на Закарпатье близ Мукачево.

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Семья проехала 678 километров – через Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Стрый. В дороге они провели 13 часов.

Выехали в никуда, семья разорвана, душа болит, дети плачут. 13 часов за рулем, что делать дальше… Дорога очень хорошая, заправок много, почти на всех есть топливо,

– рассказала Илона Гвоздева.

Она добавила, что проблем с бензином в Западной Украине нет, тогда как с газом сложнее. Похоже, Илона Гвоздева действительно уехала в никуда, ведь сейчас она ищет дом на Закарпатье для себя, мамы и детей.

Илона Гвоздева в пути на Закарпатье / Фото из инстаграм-сторис танцовщицы

Илона Гвоздева с детьми / Фото с инстаграм-сторис танцовщицы

Напомним, в начале марта российские оккупанты разбомбили дом Илоны Гвоздевой под Киевом. На месте ее большого дома – разруха. Однако танцовщица пообещала отстроить дом и "закатать в новый фундамент всех, кто пришел на нашу землю".

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