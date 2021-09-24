Илон Маск разошелся с певицей Граймс, которая родила ему сына

Основатель компании SpaceX Илон Маск разорвал отношения с эпатажной певицей Граймс, с которой встречался последние три года. Пара больше не вместе, однако живет под одной крышей. Похоже, ради сына, которого артистка родила в мае 2020 года.

Детали личной жизни 50-летний Илон Маск раскрыл после того, как иностранными СМИ прокатились слухи о его разрыве с 33-летней Граймс. Миллиардер подтвердил предположение, однако поспешил заявить, что с бывшей у него хорошие отношения. Более того, певица с годовалым сыном и дальше живет у него.

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Мы разошлись, но все еще любим друг друга, часто видимся и остаемся в прекрасных отношениях,

– заявил Илон Маск.

По словам основателя SpaceX, причиной разрыва стали его постоянные разъезды в Техас и командировки за границу. В то время как работа Граймс сосредоточена в Лос-Анджелесе. Очевидно, отношения на расстоянии не для этой звездной пары.

Что известно об отношениях Илона Маска с Граймс

В мае 2018 года о романе изобретателя с эпатажной певицей заговорил весь мир. В сопровождении Граймс Илон Маск посетил ежегодный Бал Института костюмов Met Gala в Нью-Йорке.

Звезд свело похожее чувство юмора: они обменялись несколькими сообщениями в твиттере, но их общение быстро переросло во флирт.

В январе 2020 года публика узнала, что Граймс беременна от Илона Маска.

Знаменитости стали родителями 4 мая 2020 года, у них родился мальчик, которого назвали X Æ A-12 Маск. Для миллиардера сын стал шестым ребенком, а для певицы – первенцем.

В июне прошлого года мать Илона Маска заявляла, что не вмешивается в личную жизнь пары и не спрашивает, планируют ли они жениться. Похоже, для Граймс с ее нестандартными взглядами на жизнь официальный брак не был обязательным.