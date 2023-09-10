Илон Маск в десятый раз стал отцом, – СМИ

На днях сеть всколыхнула новость о десятом ребенке знаменитого миллиардера Илона Маска. О том, кто стал матерью еще одного ребенка знаменитости – читайте дальше.

Выяснилось, что это бывшая девушка Маска – певица Граймс. Кроме этого, у звездной пары уже есть двое общих детей.

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Как назвали десятого ребенка Илона Маска

Пока пол ребенка не раскрывают. Однако некоторые западные СМИ сообщают, что малышу дали необычное имя Techno Mechanicus. Если коротко: Тау.



Илон Маск с ребенком / Фото с твиттера миллиардера

Что известно о личной жизни Илоне Маске: главное