Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина очень редко делится откровенными фото на личной странице в инстаграме. Однако она забыла о комплексах и снялась в пикантной фотосессии.

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Маша Ефросинина в белье

Телеведущая игриво позировала перед объективом на светлом фоне. Для съемки она примерила черное полупрозрачное и пудровое-розовое нижнее белье. Маша Ефросинина щеголяла пышным бюстом и тонкой талией, изгибаясь на камеру.

Знаменитость не дополняла образ аксессуарами, делая акцент на своем сексуальном теле. Она распустила волосы и уложила их пышными локонами, а лице сделала красивый макияж. Маша Ефросинина накрасила глаза коричневыми тенями и подчеркнула губы матовой нюдовою помадой.

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Реакция сети

Среди комментаторов, которые сделали комплименты телеведущей, оказалось множество украинских звезд – Оля Полякова, Ольга Сумская, Кристина Решетник, Даша Астафьева, Джамала, Ирина Горовая и Катя Сильченко. Все они восхищаются невероятной фигурой коллеги.