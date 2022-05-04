Игорь Кондратюк осудил украинцев, слушающих "хороших россиян": "Эксперты, типа знатоки х**ла"

Продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк резко выступили против россиян, которых продолжают слушать украинцы. Он упрекнул тех, кто включает в эфиры телеканалов так называемых "хороших русских" и поделился своим мнением о них.

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк опубликовал гневное сообщение относительно оппозиционных россиян, которых продолжают слушать украинцы во время войны. Мыслями он поделился на странице в фейсбуке.

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Игорь Кондратюк о хороших россиянах

Ведущий возмутился, что россияне до сих пор имеют место в украинских телеэфирах, несмотря на жестокую войну.

Пионтковский, Фейгин, Илларионов, Чичкваркин, Латынина, Невзоров… Как их сейчас много, "хороших русских". Большие эксперты, типа знатоки х*йла и своей родины-террористки-агрессора. Давайте, земляки мои, слушайте, цепляйте лапшу на свои героические уши из уст людей, которым на Украину вообще плевать с высокой башни,

– написал Игорь Кондратюк.

Продюсер заметил, что после победы эти "хорошие россияне" приведут своих менее хороших друзей, а эти приведут тех, кто ненавидит все украинское.

"Кругами... Почти 380 лет... Миллионы убитых Россией, а мы снова впускаем в себя каких-то ордынских "фейгиных-шмейгиных"... Что интересно, наши телеметры ни одного польского или американского эксперта не включают в эфир. Хотя бы для разбавления этого запоребрикового потока", – добавил телеведущий.

Кто еще говорил о "хороших русских"