Стране не хватает дронов, – Кондратюк призвал Горбунова не брать у государства 33 млн на сериал

Продюсер Игорь Кондратюк обратился к коллеге Юрию Горбунову по поводу использования государственных средств. Он призвал не брать 33 миллиона на съемку сериала.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк записал видеообращение по поводу расходов государственных средств. Украинцев все больше возмущает использование денег на культурные или другие проекты, пока у ВСУ есть более необходимые потребности.

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Игорь Кондратюк о государственных средствах

Продюсер в ролике сравнил две новости. Первая – сбор Сергея Притулы для нужд спецназовцев ГУР МО, а вторая – договор студии Юрия Горбунова "Прототип Продакшн" и ДП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" о создании сериала "СМТ Ингулец".

"У меня немножечко разрывает бошку. Я вчера говорил с херсонскими нацгвардейцами, что им нужно и сколько это стоит. Я знаю, что собрание падает. И я знаю, что эти две новости диаметрально противоположны, они знаете, что делают? Они делают хуже всего. Они делают из украинцев, которые являются крутой, бесшабашной волонтерской нацией, нацию, которая будет исповедовать принцип – моя хата с краю. И пофигу мне ВСУ и все остальное".

Уважаемый Юра, к черту сейчас использовать государственные 33 миллиона, когда в стране не хватает дронов и средств борьбы с дронами России, с РЭБАми, зачем? Я обращаюсь публично, потому что понимаю, что ты не шантажом взял эти деньги. Их тебе выделили. И может это видео услышат те, кто тебе выделили. Может, у них хоть что-то сработает,

– обратился Кондратюк к коллеге.

Он отметил, что достройка музея Голодомора будет не нужна, если государство забудет о нуждах солдат. Поэтому призвал не использовать государственные средства ни на что, кроме критической инфраструктуры и ВСУ.

"Выбор прост: либо дроны (и другие средства поражения оккупантов), либо — сериалы и барабаны. Но последними русских из Украины не выгонишь! (если и давать деньги кинобизнесу во время войны — то на документальные фильмы. Которые будут фиксировать силу и несокрушимость ВСУ, трагедию и героизм украинцев, и преступления российских варваров-оккупантов)", – добавил Кондратюк в подписи.

Игорь Кондратюк обратился к Горбунову: видео

О чем идет речь

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" несколько месяцев назад объявило о художественном конкурсе, на который было подано 123 заявки, победителями стали 53 из них. В их числе и компания "Прототип Продакшн", руководителем которой является Юрий Горбунов. Студия планирует снять 24-серийный сериал "СМТ Ингулец" за 33 миллиона гривен.

Юрий Горбунов ответил на критику и обращение к нему в видео. По его мнению, "юмор сейчас нужен", к тому же новый украинский контент должен способствовать борьбе с Россией на информационном фронте. Горбунов напомнил и о своей волонтерской деятельности.