Нет равных, – Игорь Кондратюк назвал артиста, который талантливее Козловского
Источник:ютуб-канал "Ходят слухи"
Между продюсером Игорем Кондратюком и Виталием Козловским есть продолжительный конфликт. Кондратюк рассказал, какой артист из проекта "Шанс", по его мнению, талантливее экс-подопечного.
Игорь Кондратюк давно не интересуется творчеством Виталия Козловского, однако артист до сих пор должен ему значительную сумму денег. Продюсер рассказал, какого украинского музыканта он считает талантливее экспидопечного.
Читайте также Вы – ныти, – Ефросинина резко обратилась к россиянам после обстрелов и вспомнила сестру из Крыма
Игорь Кондратюк высказался о Павле Табакове
Кондратюк познакомился с Козловским на проекте "Шанс". Там также был музыкант из Львова – Павел Табаков. Сейчас артист имеет собственную творческую школу, ставит детские мюзиклы, которые популярны среди львовян и гостей города, особенно в рождественский период. Продюсер считает, что Табакову "нет равных".
Его песни лучше, чем у Виталия. Паша пишет детские рождественские мюзиклы, популярные во Львове. С точки зрения музыкальной профессии Табакову нет равных среди всех победителей данного проекта,
– высказался Кондратюк.
Что известно о Павле Табакове
- Павел Табаков не только исполнитель, но и автор песен.
- В 2005 году Павел участвовал в проекте "Шанс". Тогда ему удалось занять первое место.
- В 2012 году он пришел на "Голос країни", где также одержал победу.
- Во Львове артист открыл "Творческую школу Павла Табакова", где учатся дети.
- Воспитанники этой школы часто выступают вместе с Павлом на концертах, приобщаются к разным мероприятиям, проводимым в городе.