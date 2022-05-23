Идут за кораблем, – Игорь Кондратюк объяснил, что не так с российскими "оппозиционерами"

Украинский продюсер Игорь Кондратюк снова высказался о российских либеральных оппозиционерах.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что не так с российской интеллигенцией, которая вроде бы против Путина. Он раз объяснил, почему не надо искать среди россиян хороших людей.

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Игорь Кондратюк о "хороших россиянах"

По мнению продюсера, вместо того чтобы пытаться помочь Украине в блокаде России, либералы пытаются оправдать россиян.

"Вместо того чтобы, пользуясь своими связями и определенным авторитетом, убеждать правительства стран Европы и мира не сотрудничать с путинской РФ, усиливать санкции и эмбарго против РФ для ускорения окончания войны и уничтожения кремлевского тоталитарного режима, они рассказывают миру (и наивным украинцам в десятках ютюб-каналах) о: кто такой Путин, что там внутри России ("не все так однозначно, есть нормальные люди, даже в кремле"), русскую культуру не стоит изолировать/игнорировать даже сейчас (серьезно? это главная проблема современности? ), анализ дел на фронте, какой будет "их" Россия после х*йла, как тяжело жить россиянам, которые вынуждены бежать от режима Путина".

Игорь Кондратюк подчеркнул, что уничтожить "раковую опухоль цивилизации – рашизм" можно только совместными действиями всех прогрессивных людей в мире.

Российские же либералы либо активно начинают действовать против нынешней России, либо идут за российским кораблем. Иного им не дано. Но понять это далековато не каждому из них дано. Поэтому для меня "хорошие русские" сейчас – оксюморон. Не слушаю, не смотрю, игнорирую,

– подчеркнул мужчина.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк осудил украинцев, слушающих россиян – Пионтковского, Фейгина, Илларионова, Чичкваркина, Латынина, Невзорова. Он возмущен тем, что их транслируют в эфирах.

"Кругами... Почти 380 лет... Миллионы убитых Россией, а мы снова впускаем в себя каких-то ордынских "фейгиных-шмейгиных"... Что интересно, наши телеметры ни одного польского или американского эксперта не включают в эфир. Хотя бы для разбавления этого запоребрикового" потока", – добавил телеведущий.