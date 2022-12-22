В свободный Херсон к уничтоженной "Мрии": в Украину приехали ивенторы из Европы, Грузии и Канады

Украину посетили организаторы фестивалей, культурных событий и ночные мэры из Словакии, Канады, Грузии, Латвии и Македонии. За пять дней они проехались от Львова до Херсона и собственными глазами увидели ужасы войны.

Всеукраинская Ассоциация музыкальных событий совместно с Night Ambassadors пригласила в Украину представителей креативно-развлекательной индустрии из разных уголков мира, передает 24 канал. За первые два дня они увидели Киев и область – разрушенные жилые дома, театры, самолет "Мрия", памятник Шевченко в Бородянке, которому оккупанты прострелили голову.

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В освобожденный Херсон они приехали с гуманитарной помощью и генераторами, а в Николаеве побывали у здания облгосадминистрации, по которому Россия ударила еще 29 марта. Их визит завершился Львовом – встречей с мэром Андреем Садовым и руководителем реабилитационного центра Unbroken. Среди гостей были:

Михал Кащак – организатор крупнейшего музыкального фестиваля в Словакии Pohoda;

Логин Кочишки – основатель крупнейшего музыкального фестиваля TAKSIRAT в Македонии;

Давид Лежава – музыкальный продюсер и эксперт по развитию ночной жизни в Тбилиси, руководитель ACT4culture;

Звед Гелбакхиани – соучредитель клуба BASSIANI и фестиваля ISKRA;

Мэтью Грондин – глава канадской организации MTL 24/24 из Монреаля;

Ильзе Янковская – публицистка, промоутер в Fund for Democarcy.

После увиденного в Киевской области Ильзе Янковская написала: "Я понимаю, что это уже давно не путинская война. Не Путин приказал прострелить голову украинскому поэту, "украсить" пулями дом культуры и стадион в Ирпене, бомбить гражданские дома в Буче и Бородянке".

Все организаторы согласились, что самое главное – не молчать, поддерживать краудфандинговые проекты, а также работать в коллаборации с украинскими артистами и художниками,

– передает UAME.

Организаторы ивентов и фестивалей в Украине / Фото UAME, Таша Дудка

Организаторы ивентов и фестивалей в Украине / Фото UAME, Таша Дудка

Организаторы ивентов и фестивалей в Украине / Фото UAME, Таша Дудка

Организаторы ивентов и фестивалей в Украине / Фото UAME, Таша Дудка

Организаторы ивентов и фестивалей в Украине / Фото UAME, Таша Дудка

ивенторы из Европы, Грузии и Канады потрясены, что культурная жизнь в Украине бурлит, несмотря на войну, поэтому готовы к культурному обмену с нашими художниками.