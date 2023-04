Художник Майдуков отказался получать премию мира Ремарка: его хотели наградить с россиянкой

Украинский иллюстратор Сергей Майдуков стал лауреатом премии мира имени Эриха Марии Ремарка 2023. Однако на церемонию награждения он не поедет, потому что вместе с ним хотели наградить русскую писательницу Людмилу Улицкую.

Церемония награждения премией мира имени Эриха Марии Ремарка 2023 состоится в городе Оснабрюк 22 июня, в день 125-летия немецкого писателя. Глава жюри Сузанна Менцель-Ридль заявила, что в этом году премию планировали вручить украинцу Сергею Майдукову и россиянке Людмиле Улицкой как знак надежды на примирение.

Читайте также Ольга Сумская призналась, поздравила ли ее дочь из Москвы с Пасхой

Сергей Майдуков отказался ехать на премию мира имени Ремарка из-за россиянки

"Последним словом должен быть язык человечества, также объединяющий людей враждующих государств. Война не должна заглушить язык литературы и искусства", – объясняла она.

В ответ на это украинский иллюстратор написал, что не будет получать премию в один день с россиянкой, потому что "заботится о своей психике", а позже вообще отказался ехать в Германию. Специальную денежную награду – 5 тысяч евро – он пообещал отдать в помощь ВСУ.

Для меня стало неожиданностью, что меня выбрали, я получил письмо около месяца назад. Сначала сказал, что в другой раз приеду, в дальнейшей переписке написал, что не приеду совсем. Деньги хочу большей частью положить в монобанку, где собираю на авто для ВСУ,

– прокомментировал Сергей Майдуков.

Сергей Майдуков / Фото из инстаграма художника

Что известно о Сергее Майдукове

Людмилу Улицкую называют "голосом другой России", а ее книги запрещены в стране-агрессоре с февраля 2023 года. Это подчеркивают организаторы премии мира. С марта 2022 года она живет в эмиграции в Берлине и критикует российский режим в романах и рассказах.

После вторжения России Майдуков иллюстрирует военную жизнь Киева и других городов Украины. Пережитое и увиденное он изображает на своих рисунках. Его работы печатали такие мировые издания – ZEITmagazin, The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal и Financial Times.

Примечательно, что в городе Оснабрюк покажут работы Сергея Майдукова. Выставка состоится параллельно с церемонией награждения премией мира имени Эриха Марии Ремарка.