Художник Майдуков відмовився отримувати премію миру Ремарка: його хотіли нагородити з росіянкою

Український ілюстратор Сергій Майдуков став лауреатом премії миру імені Еріха Марії Ремарка 2023. Однак на церемонію нагородження він не поїде, бо разом з них хотіли нагородити російську письменницю Людмилу Уліцьку.

Церемонія нагородження премією миру імені Еріха Марії Ремарка 2023 відбудеться в місті Оснабрюк 22 червня, у день 125-річчя німецького письменника. Голова журі Сузанна Менцель-Рідль заявила, що цьогоріч премію планували вручити українцю Сергію Майдукову та росіянці Людмилі Уліцькій як знак надії на примирення.

Сергій Майдуков відмовився їхати на премію миру імені Ремарка через росіянку

"Останнім словом має бути мова людства, яка також об'єднує людей ворогуючих держав. Війна не повинна заглушити мову літератури та мистецтва", – пояснювала вона.

У відповідь на це український ілюстратор написав, що не буде отримувати премію в один день з росіянкою, бо "дбає про свою психіку", а пізніше взагалі відмовився їхати в Німеччину. Спеціальну грошову нагороду – 5 тисяч євро – він пообіцяв віддати на допомогу ЗСУ.

Для мене стало несподіванкою, що мене обрали, я отримав листа десь місяць тому. Спершу сказав, що іншим разом приїду, в подальшому листуванні написав, що не приїду зовсім. Гроші хочу більшою частиною покласти в монобанку, де збираю на авто для ЗСУ,

– прокоментував Сергій Майдуков.

Сергій Майдуков / Фото з інстаграму художника

Що відомо про Сергія Майдукова

Людмилу Уліцьку називають "голосом іншої Росії", а її книжки заборонені в країні-агресорі з лютого 2023 року. На цьому наголошують організатори премії миру. З березня 2022 року вона живе в еміграції в Берліні та критикує російський режим у романах і оповіданнях.

Після вторгнення Росії Майдуков ілюструє воєнне життя Києва й інших міст України. Пережите й побачене він зображує на своїх малюнках. Його роботи друкували такі світові видання – ZEITmagazin, The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal та Financial Times.

Примітно, що в місті Оснабрюк таки покажуть роботи Сергія Майдукова. Виставка відбудеться паралельно з церемонією нагородження премією миру імені Еріха Марії Ремарка.