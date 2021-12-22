Хожу на свидание, – Александра Зарицкая заинтриговала заявлением о новых отношениях

Солистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая недавно разошлась с парнем, а теперь заинтриговала заявлением о новых отношениях. Сейчас у артистки и ее партнера продолжается романтический период.

Александра Зарицкая прокомментировала свою личную жизнь. Несколько месяцев назад она разошлась с парнем из-за ревности к партнеру девушки по "Танцам со звездами".

Узнавайте также Александра Зарицкая и Юрий Мешков показали чувства в новом клипе KAZKA: драматическое видео

Личная жизнь Александры Зарицкой

Артистка не пыталась возобновить отношения с бывшим парнем. Александра считает, что все происходит так, как должно быть. Она очень счастлива, что нашла своего партнера.

"Мы с ним в прекрасных отношениях. Все плывет по течению, не будем сожалеть о прошлом. С партнером хожу на свидание, у нас была очень интересная фотосессия. Иногда я с ним встречаюсь, иногда не встречаюсь", – прокомментировала Александра.

На вопрос, связывают ли ее с хореографом Юрием Мешковым романтические отношения, Зарицкая ответила неоднозначно.

У всех нас есть романтические отношения. Если мы счастливые люди, то у нас они есть,

– заявила певица.