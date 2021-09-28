"Холостяк" Михаил Заливако рассказал, когда будет свадьба с Анной Богдан

Герои 11 сезона "Холостяка" – Анна Богдан и Михаил Заливако стали гостями пост-шоу реалити "Холостячка". Мужчина поделился, что раньше они говорили о свадьбе через год, но Анна отметила, что всему свое время.

Поклонники романтических реалити-шоу активно следят за жизнью его героев даже после их окончания. Всем интересно, образуетсяли все-таки в результате семья.

Смотрите также Герои "Холостяка" Михаил Заливако и Анна Богдан проводят время в Италии: романтические фото

Михаил Заливако о свадьбе с Анной Богдан

Ведущий "Как выйти замуж" Григорий Решетник поинтересовался у влюбленных, когда они уже сыграют свадьбу. Михаил Заливако обратился к любимой: "Помнишь, мы говорили, что через год, да?".

На что Анна Богдан отметила, что всему свое время. По словам девушки, сейчас они просто наслаждаются отношениями и никуда не спешат.



Анна Богдан и Михаил Заливако / Фото из инстаграма Анны Богдан

Напомним, ранее Богдан также была немногословной на тему свадьбы. Она рассказывала, что сейчас с Михаилом находится в конфетно-букетный периоде, в их отношениях много романтики, часто ходят на свидания.

Девушка добавляла, что они с Михаилом говорят о свадьбе и будущих детях, однако это личные разговоры. Сейчас влюбленные получают огромное удовольствие от времени, проведенного вдвоем. Они много путешествуют, привыкают к жизни вместе и строят отношения, которые впоследствии хотят превратить в семью.