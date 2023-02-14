Григорий Решетник предположил, кто мог бы быть следующим "Холостяком": когда будут снимать новый сезон

Ведущий проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник рассказал, будет ли следующий сезон шоу. Он намекнул, кто мог бы стать его главным героем.

Шоумен и телеведущий Григорий Решетник рассказал, что каждый "Холостяк" – искренний и открытый к девушкам, а также искренний в желании найти любовь. Но с каждым следующим сезоном вид деятельности героя – другой.

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Кто может быть следующим "Холостяком"

Ведущий признался, что каждый год команда романтического реалити-шоу ориентируется на желание аудитории: какие мужчины привлекают, вдохновляют, могут задать планку. Решетник намекнул, что следующим героем "Холостяка" может быть военный – согласно нынешним реалиям.

"Да, был период, когда это был принц. А потом в четвертом сезоне, это был 2014 год, у нас появился первый украинский Холостяк – львовянин Константин Евтушенко, сразу покоривший всю женскую аудиторию не бизнесом, а замечательным украинским языком .За ним был футболист Сергей Мельник – и люди нам писали: "А кто это, никогда не слышала о таком, что – не нашли кого-то более известного?". А потом был Никита Добрынин, которого среди других претендентов выбрали именно наши зрители".

Сейчас мы видим изменения в восприятии зрителями главных героев. Идеальный образ украинского мужчины – уж точно не принц. Теперь самый желанный Холостяк для них – украинский военный, защищающий нас каждый день. Мы слышим этот запрос, и он отзывается с нашим внутренним желанием по поводу того, каким бы нам хотелось видеть следующий сезон,

– признался Решетник.

Когда будут снимать следующий сезон

, что недавно Григорий Решетник показывал фото с исполнителем Shumei и Лесей, намекнув, что нашел новых героев реалити-шоу. Но, скорее всего, это шутки. Хотя Лесю Никитюк до сих пор хотели бы видеть в "Холостячке", а она сама заявляла, что и проект с ней в главной роли будет и совсем скоро.

Телеведущий добавил, что съемки следующего "Холостяка" уже планируются, потому что им нет альтернативы на украинском телевидении. Вероятно, они начнутся уже после победы.

Ведь эти проекты о настоящих эмоциях, о равном праве выбора в отношениях, которыми обладают и мужчины, и женщины. Аудитория это чувствует и отвечает нам многолетней любовью,

– поделился Григорий Решетник.

"Поэтому да, мы всегда в поисках главных холостяков и холостячек, при которых украинцы будут переживать как за самих себя. Мечтаем, чтобы как можно скорее наступила наша победа над врагом, чтобы начать работу над новой историей, ведь производство этих проектов очень зависит от ситуации в стране".