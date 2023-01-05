Жили в Майами, – "Холостяк" Топольский рассказал правду об отношениях с Викторией Варлей

Актриса Виктория Варлей покинула реалити-шоу "Холостяк-12" в 9 выпуске. Теперь главный герой Алекс Топольский признался, что жили они в одном районе в Майами.

12 сезон реалити-шоу "Холостяк" близится к финалу. За сердце Алекса Топольского в течение 9 недель сражалась экс-любимая Тараса Цымбалюка – Виктория Варлей. Однако им так и не удалось выстроить романтические отношения на проекте.

Вас может заинтересовать Саша Мудра откровенно рассказала о дружбе с Мариной на "Холостяке": общаются ли они после шоу

Какие отношения у Топольского и Виктории Варлей

В инстаграмм-сторис Алекс пообщался с подписчиками. У него поинтересовались, с кем было весело на проекте и поддерживает ли связь с девушками в реальном времени. "Холостяк" признался, что не со всеми ему было весело, однако Виктория Варлей – та девушка, с которой просто не может быть грустно. Вика очень импонирует Алексу как личность, ведь интересна, многогранна и с ней есть о чем поговорить.

Мы поддерживаем с ней связь, в хороших отношениях и даже жили в одном районе в Майами,

– поделился Топольский.

Алекс Топольский про Викторию Варлей / Скриншоты инстаграм-сторис "Холостяка"

Что об этом говорит Виктория Варлей

В инстаграм-сторис Вика отреагировала на высказывания Алекса, нежно назвала его "котиком", а также в шутку отметила, что она со всеми бывшими в хороших отношениях.



Виктория Варлей об Алексе Топольском / Скриншоты инстаграм-сторис девушки

Напомним, уже 6 января состоится 11 выпуск "Холостяка-12". В нем борьбу за сердце Алекса продолжат Саша Мудрая, Катя, Марина и Саша. Топольский познакомится с родителями девушек.