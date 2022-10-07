Когда попросили подождать две – три недели максимум: "Холостяк" показал забавные фото с Решетн

Премьера 12 сезона "Холостяка" должна была состояться 30 сентября, но ее снова перенесли. Главный герой Алекс Топольский с юмором прокомментировал долгое ожидание зрителей к началу этого сезона.

В день, когда должна была состояться премьера 12 сезона, создатели проекта сообщили, что по техническим причинам вынуждены снова перенести показ первого выпуска.

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Алекс Топольский об ожиданиях "Холостяк-12"

Новый сезон "Холостяка" обычно показывают весной. Так было запланировано и в этом году, но война все изменила. В сентябре создатели проекта сообщили, что решили показать новый сезон, ведь эту историю любви ждала вся страна.

Зрители с нетерпением ожидали вечера 30 сентября. Однако премьера снова не состоялась. Главный герой сезона Алекс Топольский с юмором прокомментировал это, опубликовав фото, на которых с помощью фотошопа изобразил себя и ведущего Григория Решетника в старости.

Это не мы состарились, это энтузиазм и нетерпение по ожиданию "Холостяка", нашли выход самореализоваться. Надеюсь, вы держитесь. Скоро. Скоро. Очень скоро,

– написал Алекс под фотографиями.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

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Такое сообщение очень понравилось подписчикам бизнесмена. В комментариях они активно выражают свои мнения по поводу снимков. Некоторые даже сравнивают перенос премьеры "Холостяка-12" с высказываниями Алексея Арестовича о войне.