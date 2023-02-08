"Холостяк" Алекс Топольский признался, что боится любить: в чем причина

Главный герой 12-го сезона "Холостяка" Алекс Топольский не смог построить отношения с Катей Лозовицкой, которую выбрал в финале шоу. Теперь мужчина заявил, что иногда боится любить, потому что любовь опасна, может ранить.

Такими мыслями "Холостяк" поделился на личной странице в инстаграмме. Также Алекс опубликовал несколько горячих фото, сделанных во время отдыха на Бали.

Не упустите Ему в ухо диктовали, – участница "Холостяка" заявила, что текст Топольскому писали сценаристы

"Холостяк" Алекс Топольский боится любить

Алекс признался, что иногда в его жизни бывают моменты, когда он боится любить. По мнению мужчины, такие ощущения могут возникать, потому что в какой-то момент на жизненном пути мы приобрели такой опыт, что любовь может ранить и вообще опасна.

Возможно, мы сознательно или не сознательно верим, что любовь – это риск, на который мы не можем пойти, потому что пробовали и это кончилось плачевно в прошлом,

– поделился Алекс.

Однако сам Топольский осознал, что если что-то произошло в прошлом, то совсем не обязательно, что это произойдет снова. Прошлое не определяет будущее.



"Всегда можно перевернуть страницу в жизни и начать жить с чистого листа. Жизнь – это сплошная работа над ошибками. Важно усваивать урок вовремя, ловить инсайт и двигаться вперед", – добавил "Холостяк".

Топольскому импонирует жизненное кредо Мэтью Макконахи – "Просто продолжайте жить". А жизненное кредо самого "Холостяка" образовалось несколько лет назад - "Не важно, что происходит в жизни, но никогда не переставайте ей наслаждаться".

"Я готов пролистать страницу", – подытожил Алекс. Возможно, так бизнесмен намекает, что готов на новые серьезные отношения.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Напомним, в интервью 24 Каналу победительница "Холостяка-12" Катя Лозовицкая рассказала, что история ее любви с Алексом длилась месяц. Они разошлись за день до войны. По словам Кати, именно она инициировала разрыв. А как девушка пережила расставание и что ее разочаровало в Топольском – узнайте по ссылке.