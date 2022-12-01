"Кто ты была до "Холостяка": Даша Квиткова ответила на упреки относительно своей популярности

Украинскую блоггершу Дашу Квиткову обвинили в том, что вся ее популярность дана благодаря проекту "Холостяк" и Никите Добрынину. Она ответила хейтерам.

Украинская блогерша Даша Квиткова показала сообщение от одного из ее подписчиков. Девушку обвинили в том, что она ничего бы не добилась, если бы не ее муж и проект "Холостяк".

К слову Я выбрала жить, – Димопулос ответила на хейт видео, которое показало в День памяти жертв Голодомора

Даша Квитковой о мужчине и шоу "Холостяк"

"Кто ты была до замужества и "Холостяка"? Никто... скажи спасибо ТВ, а не о "хотеть-действовать"", – написали Даше Квитковой.

Блогерша ответила, что за 4 года слышала уже много схожих высказываний в свою сторону. Поэтому решила ответить на упреки подписчиков.

На проект "Холостяк" приходят миллионы девушек. Правда, проект дает тебе классную платформу, но он дает тебе эту платформу в открытом океане, и по окончании ты выгребаешь сам. Сам находишь все возможности, пути, чтобы пренебречь своими мечтами. И ты это или делаешь, или не выгребаешь и тонешь, потому что проект тебе больше не помогает,

– говорит Даша.

"Но если бы у меня не было амбиций, мечт, если бы я сидела на попе ровно, у меня ничего бы не получилось. Я собой очень горжусь. Вы можете просто сидеть и дальше так считать или просто действовать".

Даша Квиткова ответила на хейт: видео

Что Даша Квиткова рассказывала о "Холостяке"

Не так давно блогерша призналась, как на самом деле снимался 9 сезон, в котором она участвовала. Она поделилась, что монтаж каждой серии в большинстве своем не совсем правдив, слова участников вырывают из контекста. Поэтому после завершения шоу Даша и Никита часто ссорились.

Также девушка рассказала, что участницам запрещено читать книги, смотреть фильмы или пользоваться телефоном, поэтому шансы не влюбиться в героя – малы. К тому же психологи и редакторы словно намеренно подстрекают девушек на комментарии на адрес других.

"На первой вечеринке ко мне подошла психологиня и сказала: "Ты что сидишь и молчишь? Мы ждем от тебя реакции. Ты должна быть якобы с*кой"".