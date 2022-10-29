Холостяк 12 сезон: все участницы реалити-шоу

Еще до полномасштабной войны главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский познакомился с 26 девушками, согласившимися бороться за его сердце. Лишь 19 из них получили шанс построить отношения с заморским бизнесменом. Имена участников проекта узнайте в материале ниже.

В октябре 2021 года отгремела первая вечеринка 12 сезона проекта "Холостяк", передает 24 канал. Кастинг прошли 26 девушек, однако не все они пришлись по душе Алексу Топольскому. С кем-то он простился, оговорившись всего несколькими словами, а самым эффектным вручил розы. Среди них – 19 участниц. Все детали ниже.

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Участницы 12 сезона шоу "Холостяк"

Алина

23 годаМирноградФинансовая аналитик

В детстве Алина переживала непростые времена и затруднения, поэтому сейчас заботится о своей большой семье. Переехала в Киев, чтобы построить карьеру. Ей это удалось, – хоть девушка начинала с должности секретарши.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Александра

29 летКиевДиректор ИТ-компании

Родители Саши воспитывали дочь как принцессу, поэтому и сейчас она получает такое же отношение от мужчин. Но даже несмотря на толпу поклонников ей не удалось найти "того единственного".



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Марина

25 летСело Катериновка, Харьковская областьКосметолог

Косметолог уделяет время красоте не только своих клиентов, но и самой себя. Поэтому признает, что имела пластические операции. Кроме того, девушка любит стильно и ярко выглядеть.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Юля

22 года

Смела

Вышивальщица

Девушка занимается текстильным искусством. Ее работы пользуются спросом как в Украине, так и за рубежом. Изюминка Юлии – вышитые медузы, символизирующие не только желание личного пространства, но и страсть.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Юля

27 летБучачДиректор банкетной службы

Юлия устроила уже около 6 тысяч праздников, а ее клиентами были Леонид Кравчук и Дмитрий Гордон. В ее заведении даже снимали "Холостяк" – девушка решила, что это знак.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Виктория

37 летКиевАктриса

Вика снималась не в одной украинской кинокартине, поэтому добилась успеха в этой сфере. Но актерское искусство мешает ему найти любимого. Кстати, ранее Виктория имела отношения с Тарасом Цымбалюком.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Настя

24 годаДнепрЧастная предпринимательница

В день знакомства с Алексом Топольским девушка призналась, что пережила непростой период жизни. Девушка имела рак, но смогла успешно его побороть. Настя воспитывает дочь Милану.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Ольга

32 годаКиевТелохранитель

Оля является настоящим ангелом-хранителем для многих людей. Она исходила из многих ситуаций – отражала нападения и умела посадить вертолет. Однако личную жизнь хочет попытаться наладить на проекте.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Анастасия

28 летОдессаНутрициолог

Настя не только успешная карьеристка, но и мама. В возрасте 16 лет она родила дочь, потом сына. Именно он вдохновил маму, чтобы она пошла на шоу.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Оля

24 годаНью-ЙоркОрганизатор детских праздников

Отец Оли эмигрировал в США. Когда и она подросла, то тоже влюбилась в этот город. Но девушка хочет найти мужчину-украинца.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Елена

27 летКиевРуководитель юридического отдела

Оля признается, что примерно из 300 у нее были проиграны лишь 2. Девушка уверена в себе и стремится победить и завоевать сердце "Холостяка".



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Амина

20 летКиевМедсестра

Девушка окончила медицинский колледж и хочет стать врачом. Но у нее есть и хобби – плетение соломой.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Роксолана

28 летДнепр

Визажистка

Роксолана мечтает развиваться и открыть свой бизнес в сфере бьюти-индустрии. В то же время, она хочет создать семью.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Саша

25 летКиевБезработная

Александра покорила Алекса Топольского в начале шоу, поэтому планирует делать это и дальше. Она занимается спортом и любит медитировать.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Элизабет

21 годСтокгольмСтудентка

Участница учится в Швеции на философском факультете. В свободное время она путешествует и рисует картины.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Оделина

19 летКиевТанцовщица

Аделина уже знакома зрителям из "Танцев со звездами". Но популярность не играет на руку. Так что девушка пришла на проект, чтобы найти любовь.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Людмила

24 годаЧерновцыИгрок сборной Украины по волейболу

Девушка запомнилась "Холостяку" высоким ростом. Она всю жизнь занималась спортом и волейболом. Сейчас Людмила находится на реабилитации и хочет использовать это время с пользой.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Елизавета

27 летКиевКрупье

Работа девушки не проста – нужно запоминать большие суммы игроков и быть ответственным. Вне казино Лиза не может общаться с игроками, потому решила найти любовь на шоу.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ

Катя

24 годаКиевФотомодель

Еще с юного возраста девушка работает моделью в Украине и за границей. Благодаря этому она быстро стала самостоятельной и приобрела себе автомобиль. Но мечтает о свадьбе.



Участница "Холостяка" / Фото СТБ