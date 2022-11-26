Холостяк 12 сезон 5 выпуск: участницы, которые покинули проект

Во 2 выпуске "Холостяк" легко прощался с девчонками, с которыми не видел будущего. Но каждую неделю этот выбор становится все труднее, ведь начинают зарождаться настоящие чувства. Кого из участниц Алекс отпустил в 5 выпуске – узнайте дальше.

Пятая неделя на проекте "Холостяк" не обошлась без сюрпризов в Дубае, ведь девушки с "Холостяком" побывали именно там. Ниже узнайте, кого из девушек не увидим в следующем выпуске.

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Во время свидания Алекс попрощался с Юлей, которая на прошлой неделе получила букет розовых и желтых роз. Девушка была хозяйкой дома, но не смогла показать уверенность в себе. "Холостяк" отметил, что не видит будущего с неуверенной девушкой, поэтому решил попрощаться.



Юля покинула шоу / Фото из инстаграмма "Холостяка"

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На церемонии роз Алекс решил попрощаться с Роксоланой . "Холостяк" не видит интереса девушки к общению с ним, поэтому не может строить отношения. Но Роксолана считает, что он просто не понял ее чувства.



Роксолана покинула шоу / Фото из инстаграмма "Холостяка"

Уже на следующей неделе за сердце главного "Холостяка" страны Алекса Топольского продолжат борьбу 8 девушек.