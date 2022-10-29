Холостяк 12 сезон 1 выпуск: новые цвета роз на церемонии в шоу, которое вернулось во время войны

1 выпуск 12 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" должен был выйти на экраны еще 4 марта. Однако из-за полномасштабной войны премьера была отложена. Продюсеры проекта решили, что если оккупанты украли у нас весну, то осень им не отдадут. Так, 28 октября телезрители увидели первый эпизод по истории любви Алекса Топольского.

Съемки 12 сезона "Холостяка" завершились в январе 2022 года, однако выпустить его в эфир не успели, передает 24 канал. Еще в мае неизменный ведущий Григорий Решетник оговорился, что телешоу покажут "этой осенью сразу после победы". Поскольку ВСУ уверенно выдвигают оккупантов, а украинцам нужна эмоциональная поддержка, то на ТВ один за другим возвращают развлекательные проекты. Один из них – "Холостяк 12" с Алексом Топольским.

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Главный холостяк страны – львовянин, 11 лет назад эмигрировавший в США. Там он выстроил удачный бизнес, связанный с арендой элитной недвижимости. Любовь Алекс Топольский приехал искать в Украине, но на момент полномасштабного вторжения России на Родине его не было.

Как утверждает команда "Холостяка", в Америке у Алекса Топольского был свой фронт – он присоединился к гуманитарной организации HOPE Worldwide, которая более 30 лет помогает беженцам, а после 24 февраля принялась спасать убегающих от российских снарядов и ракет украинок.

Кто такой "Холостяк" Алекс Топольский

Алексу Топольскому 32 года, он родом из Львова. Человек живет в США, где занимается бизнесом, связанным с недвижимостью. Холостяк всегда стремился добиться чего-то самостоятельно – именно поэтому он покинул Украину. Но благодаря риску ему удалось добиваться целей. Сейчас Алекс продолжает работать. Он является гражданином США, но все равно делает все возможное для победы.

К слову Холостяк 12 сезон: все участницы реалити-шоу

Первые отношения Алекса начались с ночного клуба. Девушка приехала к нему в Лос-Анджелес, они были вместе 1,5 года – эти отношения Холостяк называет очень романтичным. Из-за проблем с визой пара начала практиковать отношения на расстоянии, но они не сложились. Отношения Топольского с американками тоже не были успешными. Алекс чувствовал себя одиноким, ему очень не хватало семьи. Именно поэтому он пришел на проект, чтобы найти человека, который разделит с ним счастье и горе. Любовь для Топольского – искра под первые встречи, желание удивлять и завоевывать, поддержка и доверие.

Знакомство Алекса Топольского с девушками

Накануне Алекс Топольский приготовил сюрприз для девочек. Он видел, как в прошлые сезоны только участницы дарили холостяку подарки, поэтому на этот раз не хотел быть с пустыми руками.



Алекс Топольский / Фото СТБ

Первой с "Холостяком" приехала знакомиться 29-летняя Александра из Киева, которая воспитывалась как принцесса. Она поделилась, что является "вертихвосткой" и имеет много поклонников. Но девушка так и не нашла достойного мужчину, поэтому теперь хочет влюбиться. Алекс был взволнован, но оставался улыбающимся. Девушка подарила герою детскую машинку, а он вручил ей браслет, который на протяжении встреч дарил почти каждой.

23-летняя Алина из Мирнограда увидела Топольского следующей. Она призналась, что постоянно занята работой, но любит уделять время своей большой семье. Детство у девушки было непростым, поэтому она быстро заработала. В настоящее время Алина работает финансовым аналитиком в инвестиционном фонде. Чтобы согреть "Холостяка", участник решила угостить его чизкейком и теплым чаем, что сразу покорило мужчину.

Косметологиня Марина приехала к Алексу своим золотым автомобилем и вышла к нему в золотистом платье. Она подарила "Холостяку" торт, хотя тот признался, что все его внимание было привлечено к фигуре участницы. Насчет Марины – она работает косметологом в Харькове. Девушка рассказала, что улучшала свое тело пластическими операциями, потому что хочет выглядеть наилучшим образом.

22-летняя Юлия из Смелы занимается текстильным искусством. Ее вышитые работы дорогие и пользуются спросом за границей. Больше всего она любит вышивать медуз – это ее изюминка. Платье, которое вышила девушка, очень поразило "Холостяка". Одну из медуз из своих нарядов она подарила Алексу.



Юлия и Холостяк / Фото СТБ

Следующей к Алексу пошла 37-летняя Виктория из столицы. Девушка является актрисой – снялась в драме "Истальгия", картинах "Встреча одноклассников", "СуперКопы". Профессия Виктории заставляет ее часто играть, поэтому часто хочет открыться и показать себя настоящую. Алекс подарил девушке особый подарок (уже не браслет), но попросил не открывать его.

Виктория с Алексом / Фото СТБ

Руководитель банкетной службы, 27-летняя Юлия из Бучача, устраивает людям праздники – среди ее клиентов даже Дмитрий Гордон и другие знаменитости. К тому же на работе девушки снимали "Холостяка-11" – это вдохновило девушку принять участие в проекте. Юлия приготовила для Алекса голубцы, решив покорить мужчину кулинарным мастерством.

24-летняя Настя из Днепра призналась, что хочет подарить эмоции "Холостяку". Пара отправилась машиной к особому для девушки месту. Во время поездки она рассказала, что была спортсменкой, но в 19-летнем возрасте пережила тяжелый период – она болела раком. Также Настя призналась, что воспитывает дочь Милану, что совсем не произвело негативного впечатления на Алекса. Пара приехала в теплицу с цветами, где вместе загадала желание.

Оля, которой 32 года, произвела невероятное впечатление на Алекса, спустившись на веревках перед дверью. Она из Киева и работает телохранителем. В опыте Оли и приступы, и аварии и другие случаи. На шоу она пришла сражаться за главного героя.

Екатерина решила оригинально познакомиться с "Холостяком", притворившись журналисткой. После какой-то из девушек она снова подошла к Алексу и призналась, кем является на самом деле.



Екатерина с Алексом / Скриншот с видео

28-летняя Анастасия из Одессы является нутрициологией и мамой – у нее мальчик и девочка. Отец ее детей был желанным мужем, девушка родила сына в 16 лет. Однако их отношения были непростыми, а жизнь с появлением детей наполняется новыми вызовами. Именно дети привели Анастасию на проект – сын участницы написал письмо "Холостяку".

Из Нью-Йорка на проект "Холостяк" приехала 24-летняя Оля. Она устраивает праздники для детей. Девушка поделилась, что чувствует себя одиноко в Нью-Йорке. Стильный образ и короткая прическа покорила Алекса, а он понравился участнице. Девушка подарила мужчине билет в Нью-Йорк, чтобы полететь туда вместе.

27-летняя Елена из Киева работает чиновницей, поэтому мужчинам обычно не признается, кем работает. Чуть ли не все дела девушке удаются, поэтому она уверена в себе и своей победе. Участница подарила Алексу "минуту молчания", а в ответ потребовала одеть ей на палец обручальное кольцо. Елена получила особый подарок от "Холостяка" – записку с просьбой уберечь момент. Пара сделала фото на полароеде.

Елена из Львова является капитаном полиции, поэтому приехала в "Холостяк" на специальном автомобиле. 30-летняя девушка рассказала, что, хотя имеет хорошую физическую поддержку, хочет найти настоящего мужчину и почувствовать себя слабой за спиной мужчины. Екатерина встретилась с Алексом в байкерском образе, "задержала" мужчину и надела наручники.

Роксолана с кнутом и ромашковым чаем пришла удивлять Алекса Топольского, пока он был в наручниках. 28-летняя визажистка из Днепра считает, что женщина должна как возбуждать, так и успокаивать. После встречи с ней "Холостяк" попросил капитана полиции снять наручники.

30-летняя Вика из Харькова почти все тело покрыла оригинальными татуировками. Она работает учительницей в школе и очень любит детей. Но, чтобы иметь своих, хочет создать семью.

Вместе с ней у 20-летней медсестры Амины было первое общение с Алексом в компании Елены. Девушки рассказывали о своей работе, опыте задержаний полицией и других пикантных историях.



Тройное общение / Скриншот с видео

После общения Алекс увидел костер на улице. Там его встретила уверенная 25-летняя Саша из Харькова. Она рассказала, что ассоциирует отношения с огнем. Так что предложила "Холостяку" бросить первые "дрова" в костер. Там были и задачи, которые выполнила пара.

Далее с Алексом познакомилась Таня, Каролина и Элизабет. Они удивляли оригинальными подарками и приятными словами в сторону героя.

Следующей в "Холостяк" приехала 19-летняя Аделина Дели – участница "Танцев со звездами". Она подарила Алексу подушку со своим изображением. На шоу девушка пришла потому, что была в паре с Сергеем Мельником – бывшим героем проекта.

Другая участница предложила Топольскому пообщаться с ней с закрытыми глазами, чтобы сохранить интригу. 21-летняя Юля из Ровенской области регулярно принимает участие в различных конкурсах красоты. Девушку затрагивает то, что из-за красоты ее считают свысокой, поэтому надеется, что "Холостяк" не будет оценивать ее по обложке. В конце концов, Алекс и Юлия пообщались без повязок.

Также Алекс Топольский познакомился еще с тремя девушками: с 24-летней высокой спортсменкой Людмилой. Стильной Лизой, которая работает в казино и давно не ходила на свидание из-за работы. И нежной Лизой и стильной Елизаветой, работающей в казино.

Одна из участниц через Григория Решетника передала оригинальный подарок "Холостяку". Он должен был самостоятельно подобрать образ девушке, поэтому выбрал черное платье с кружевными вставками. 24-летняя модель Катя поразила Алекса как в свой приход, так и во время встречи.

Первая вечеринка на "Холостяке 12"

Еще без "Холостяка" девушки сыграли в игру-викторину, на то, кто лучше знает Алекса Топольского. В конкурсе выиграла Юлия, – она получила видео от брата Алекса – Максима. Он рассказал любопытный факт о характере Топольского. Еще в одном раунде выиграла Оля. Она получила видеообращение от сына Алекса. Первенство в следующем раунде завоевала Амина. Ее бонусом было видео от близкого друга героя. Последний раунд выиграла Лиза и получила ролик от бывшей девушки Топольского.

Когда вошел Алекс, то объявил, что роз первого впечатления не произойдет. Он решил дарить розу другого цвета – белую. Этот цветок Топольский вручил Насте, с которой имел поездку в теплицу. Впоследствии он объяснил, что белая роза – символ того, что девушка запомнилась особенно.



Настя с Алексом / Скриншот с видео

С Григорием Решетником девушки тоже делились своими девизами. Алекс поделился, какие именно слова отозвались ему. Эти высказывания мужчина предложил выгравировать на браслетах.

После этого Алекс забрал Катю, явившуюся последней, на вечернее общение за ужином. Девушка рассказала, что работала моделью за границей. Благодаря этому она стала независимой в 17 и сама приобрела себе авто. Впрочем, ей хочется замуж и иметь семью. Пара пообщалась об идеальности, самореализации и отношениях, найдя общий язык.

После встреч с "Холостяком" девушки извлекали конвертик, из которого извлекали квадрат определенного цвета. Григорий Решетник объяснил, что это "метки". Участницы сели вместе по общим цветам. Они сыграли в игру, призом которой является первое свидание сезона. На первом этапе девушки должны были показать последние 5 фото в инстаграмме. Все девушки, кроме одной (не имеющей аккаунта) показали свои страницы, где были как откровенные и вульгарные фото, так и обычные кадры из жизни.

На втором этапе участники проходили проверку тегами, то есть как другие люди подписывают их контакты. Не все девушки согласились на это Юля, Каролина и Аделина. Юлю "Медузу" подписали как "эскорт", что очень огорчило участницу. Но многие другие спокойно прошли этот этап. В конкурсе выиграла команда "фиолетовых" – это Роксолана, Юлия, Виктория, Элизабет и Оля. Девушки получили розы и возможность группового первого свидания на следующей неделе.

В процессе конкурса герой забрал на общение Викторию, у которых совпали подарки – и Алекс, и Вика предложили друг другу посмотреть кино. Как оказалось, они оба живут в Майами, а раньше были в Нью-Йорке и встретились только на шоу. Пара посмотрела ленты, в которых снялась актриса, и между ними произошло романтическое общение. Виктория также призналась об отношениях с Тарасом Цымбалюком. Причиной их разрыва была темпераментность обоих и разница в возрасте.

Со временем на личное общение Алекса пригласила Людмила. Она попросила героя отпустить ее на несколько дней на свадьбу брата. Спортсменка рассказала, что у нее очень близкие отношения с братом. Это очень тронуло "Холостяка", поэтому он вручил ей красную розу.



Людмила получила розу / Скриншот по видео

Первая церемония роз

Среди остальных девушек, не получивших роз, "Холостяк" выбрал наиболее поразивших его участниц. Ими стали:

фотомодель Катя,

организатор детских праздников Оля,

танцовщица Аделина,

нутрициолог Анастасия,

косметолог Марина,

медсестра Амина,

крупье Лиза,

финансовая аналитик Алина,

руководительница банкетной службы Юлия,

харьковчанка Саша.

"Холостяк" также объявил о вручении желтой розы – это роза последнего шанса. Он вручил ее Александре, которая вроде бы и запомнилась Алексу, но не раскрылась для него.

Мало без розы не осталась юрист Елена. Но в последний момент Топольский вынес розовую розу – этот цветок дает возможность становиться хозяйкой дома участниц на следующей неделе. Все виды роз "Холостяк" будут использоваться на каждой церемонии.

Шоу покинули Таня, Вика, Лиза, Каролина, Катя, Елена, Юлия – эти девушки не смогли с первого раза зажечь искру в сердце Алекса Топольского.