Марина из "Холостяка" прокомментировала вылет и резко ответила за свое происхождение

Участница Марина из Харьковской области 6 января покинула проект "Холостяк" в 11 выпуске. Вместе с Александрой Погореловой она отправилась домой из проекта. Но напоследок девушка прокомментировала слова холостяка Топольского, потому что, по его мнению, она стыдилась своего происхождения из села.

В 11 выпуске шоу "Холостяк" четверо девушек знакомили Алекса Топольского со своими родителями. Погорелова и Катя знакомили мужчину в Киеве, Саша Мудра устроила встречу с друзьями, а вот Марина поехала показать своего избранника на Харьковщину в родное село. Там ее отец показал свою ферму, а мама и сестра устроили пышное застолье в родном доме.

К слову Холостяк 12 сезон 11 выпуск: кто покинул шоу в шаге от финала

В выпуске были моменты, когда Марина неоднократно вспоминала, что ей неприятно быть на ферме у отца и сама она редко приезжает домой, потому что устроила комфортную жизнь в большом городе. Поэтому Топольский заметил, что она, возможно, стесняется своего происхождения, а ему нужна девушка, которая признает свое прошлое и готова с ним идти в будущее. Следовательно, девушка покинула проект, но в инстаграмме она отреагировала на его решение.

"Вот и закончилась наша история… Меня больше всего смущает даже не то, что не сложилось. А то, с какими словами мы простились. Я не стала спорить, потому что в его выборе уже ничего бы не изменилось… Так многое есть рассказать, но все расскажу уже голосом", – сказала Марина.

Она продолжила, что если бы она стеснялась своей семьи или корней, то не стала бы ехать к родителям с Алексом на Харьковщину.

Да я бы тогда пригласила друзей в Киев, и все. Стала бы я тогда весь проект говорить, что я из деревни и защищать это? Стала бы я говорить Алексу, что когда доила корову, если бы я этого стеснялась? Нет. Больно слышно было его слова, потому что человек, не ценящий семью, – это не человек для меня. Все подробности впоследствии,

– заинтриговала девушка.



Марина из "Холостяка" прокомментировала свой вылет из шоу / Фото с инстаграмма девушки

Напомним, что в финал 12 сезона "Холостяка" прошли Саша Мудрая и Катя Лозовицкая. Они отправятся с Алексом на индивидуальные свидания на остров Мадейра, после чего познакомятся во Львове с мамой холостяка.