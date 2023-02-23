Участница "Холостяка-12" ответила, есть ли у Алекса Топольского бизнес в США: "Деньги есть"

После финала шоу "Холостяк-12" в сети появились слухи, что бизнес Алекса Топольского в США – это выдумка. Сам главный герой опроверг эти сплетни. Что об этом скандале думает участница проекта Виктория Варлей – читайте ниже.

Актриса и участница "Холостяк-12" Виктория Варлей в интервью 24 Каналу ответила, действительно ли в Алекса может быть бизнес в США. По ее словам, какие-то деньги у Топольского точно есть.

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Виктория комментирует, что точно не знает эту информацию, ведь "не держала свечу", когда он открывал бизнес.

Но, по ее мнению, Алекс точно до 34 лет заработал какие-то средства, за которые он живет.

Иначе он бы не полетел на Бали. Чтобы там жить, нужно минимум 10 тысяч долларов в месяц. Думаю, он зарабатывает деньги, чтобы обеспечивать себе жизнь. Он не живет где-то в Африке, а живет в красивом месте, где дорого,

– объяснила Виктория.

Что известно о скандале с бизнесом Алекса в США: коротко

Участница 12 сезона "Холостяка" Юля Кучеренко в интервью рассказала, что слышала, будто бы у Алекса нет люксовых апартаментов, он простой риелтор.

Другая участница, также боровшаяся за сердце Топольского, Марина призналась, что еще во время съемок у нее закрадывались мысли, что “ до миллионера ему далеко ”. Также она сомневалась в искренности "Холостяка".

Сам Алекс опроверг заявления девушек. Чтобы развеять все сомнения, он даже опубликовал налоговую декларацию за 2020 год, когда была кульминация его бизнеса – в Майами и Лос-Анджелесе он имел в аренде и субаренде 55 апартаментов.

Как Варлей относится к этому сезону "Холостяка"

Многие поклонники проекта считают 12 сезон "Холостяка" худшим, в частности из-за главного героя и украинской озвучки. Однако Виктория считает, что этот сезон был самым особенным, даже потому, что был переозвучен.

"Сначала мне было необычно, а потом очень понравилось. Очень метко подобрали голоса. Актриса, которая меня озвучила, подчеркнула эту стервозность, хотя в жизни я, конечно, немного мягче, но это было очень круто", – говорит актриса.

Кроме того, Виктория уверяет, что из-за девушек это был самый крутой сезон.

Все девчонки просто топ. Мне, как зрителю, было интересно наблюдать даже за этими ссорами, за всем, что происходило. Это не было пресно, а было со вкусом. И никого раньше так не обсуждали, как Алекса, весь тик-ток "горит",

– заявила Варлей.

Участница добавила, что этот сезон был особенным еще и потому, что он вышел в таких условиях (войны – 24 Канал).

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Добавим, что Виктория комментировала и возможны отношения с холостяком Алексом Топольским. Девушка уверена, что с ним не смогла бы построить серьезные отношения, они могли лишь некоторое время встречаться, но не больше.