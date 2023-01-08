Почувствовала облегчение, – Саша неоднозначно прокомментировала вылет из "Холостяка" в 11 выпуске

После знакомства с родителями в 11 выпуске "Холостяк" отпустил сразу двух девушек – Марину и Сашу Погорелову. Последняя призналась, что не шокирована. Это решение Топольского было для нее вполне ожидаемо.

После вылета из "Холостяка-12" многие девушки поливают грязью и проект, и Алекса Топольского. Однако Саша Погорелова повелась достойно не только на церемонии роз, но и после выхода 11 выпуска в эфир. Девушка не жалеет об участии, ведь на шоу "встретила очень крутых людей". Очевидно, она имела в виду не главного героя, ведь пообещала, что еще раскроет подробности их расставания.

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Вот и завершилась моя последняя неделя на проекте. В действительности сейчас я почувствовала небольшое облегчение. Теперь последний выпуск я могу смотреть совершенно спокойно, не нервничая,

– написала Саша Погорелова.

"Супер удивлена и шокирована я не была. Вы все видели. Но мне понравилась фраза, которую я сказала, когда ехала в машине: "Я уезжаю в свою счастливую жизнь", – добавила девушка в инстаграм-сторис.

Саша Погорелова и "Холостяк" на знакомстве с ее родителями / Фото СТБ

Интересно, что в комментариях Сашу засыпали комплиментами, которые в адрес Алекса Топольского "прилетают" редко:

"Очень достойно ушла. Без слез, без соплей, еще и воздушный цемчик в конце! Если оно не твое, чего вот рыдать. Молодец";

"Вас полюбило очень много людей, светлая и позитивная девушка";

"Радуюсь за вас. Холостяк на камеру размышляет как он любит искренних девушек, а потом оставляет Мудрую";

"Саша, это не вы не для него, это он не для вас";

"Все, теперь не за кого болеть. Как, ну как можно было отпустить такую девочку? Потом будет локти себе кусать. Мудрая и рядом не стояла с нашей Сашей".

Напомним, в 11 выпуска "Холостяка" Алекс Топольский отпустил Сашу со словами: "Я восхищаюсь твоей искренностью и добрым сердцем, которое мне не хочется ранить. Но прислушиваясь к своему… Оно говорит мне тебя отпустить". Так, в финале остались Саша Мудра и Катя. Они полетят на свидание и познакомятся с мамой героя во Львове.