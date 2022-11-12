"Рабство было отменено": Саша из "Холостяка" оправдалась из-за конфликта с девушками на шоу

В 3 эпизоде "Холостяка" произошел неожиданный скандал из-за правил Саши, которая была хозяйкой дома. Девушка прокомментировала, почему действовала таким образом.

Александра стала хозяйкой дома на вторую неделю в "Холостяке". Она устроила в доме участниц жесткие правила, согласно которым другие девушки должны были убирать в ее комнате, делать массаж, макияж и готовить завтрак.

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На церемонии роз девушки не стерпели и пожаловались на Сашу Алексу Топольскому. "Я возмущен этой информацией, потому что она совершенно не соответствовала тому образу, который я создал о Саше", – прокомментировал "Холостяк".

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Александра прокомментировала возникший в доме скандал. Она поделилась, что прежде всего думает об Алексе и о том, какой будет рядом с ним.

Не смотря на мои "жесткие" правила в доме, и эту "вдохновляющую" речь девушек на церемонии, Алексу гораздо важнее, которая я рядом с ним. Количество людей и их давление не может повлиять на мое мнение. Я уважаю окружающих, но это не значит, что я должна забывать о собственных желаниях,

– подчеркнула Саша.

"Каждая из девушек находится здесь ради одного мужчины и, как известно, в любви каждый сам за себя. Это абсолютно нормально. Очень благодарна Алексу за наше сказочное свидание во Львове, которое нас сблизило".



Саша на церемонии роз / Фото из инстаграма Александры

Девушка также прокомментировала несостоявшийся поцелуй в конце ее свидания с Алексом. "Было очень легко и комфортно рядом с человеком, но с поцелуем все же решила не торопиться. Пусть пофантазирует", – ответила Саша.

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В сети поклонники делятся разными мнениями относительно правил Александры в доме участниц. Кому-то ее поступок кажется диктаторским:

"Сори, но рабство было отменено много лет назад. Уважение личных границ должно быть вне всяких досок. Жаль, что паразитарное мышление все еще в моде. Фу";

"Неприятный человек".

Но многие наоборот хвалят Сашу за выдержку и то, как она борется с конкурентками.