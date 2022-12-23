Виктория Варлей из "Холостяка" ответила, откуда у нее деньги на роскошную жизнь в Майами

После проекта "Холостяк" Виктория Варлей переехала в США. Она живет в Майами и пока ищет себя. Девушка объяснила фолловерам, где она берет деньги на все свои "хочу".

Виктория Варлей хоть и разнесла "Холостяк" за монтаж, но благодаря проекту стала популярной в инстаграме. Ее многотысячной аудитории фолловеров невдомек, за какие деньги она наслаждается жизнью в Майами. Девушка ответила, что не сидит на шее у состоятельного бойфренда, как можно подумать, а зарабатывает сама.

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Откуда у Вики из "Холостяка" деньги на роскошную жизнь в Майами

Я никогда не скажу о своих доходах, но один из них – это прибыль от медицинской компании, часть которой я в свое время купила. Сижу у себя на шее. Пока думаю, чем могу здесь заниматься. Майами – место отдыха, здесь трудно собраться и работать,

– написала Виктория Варлей.

Она также ответила на вопрос, чувствует ли себя счастливой сейчас. Участница "Холостяка" говорит, что удовлетворена собой и своей жизнью, но для полного счастья хочет победы и мира в Украине.

"Я счастливый человек, мне посчастливилось проживать именно свою жизнь. Но абсолютно счастливой я буду, когда топ пять желаний 2023 года исполнятся. Я хочу увидеть родных и друзей. Я хочу, чтобы закончилась война. Я хочу, чтобы все виноваты в этой войне были наказаны. Я хочу, чтобы Украине помогли как можно скорее восстановить все то, что было разрушено. Я хочу вернуться домой", – поделилась девушка из "Холостяка".

Виктория Варлей из "Холостяка" ответила подписчикам / Фото с инстаграм-сторис

Кстати, Виктория Варлей одна из пяти участниц "Холостяка", которые переехали в США после шоу. Кроме Насти и Оли, которые выбыли, в Америке Саша Мудрая и Марина. Так что вполне вероятно, что кто-то из них троих победил в проекте и живет в США с Алексом Топольским.