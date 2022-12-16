С короткими волосами и лишним весом: участница "Холостяка" показала свои фото до пластики

Участница шоу "Холостяк" Марина опубликовала видео, в котором показала изменения в своей внешности. Она продемонстрировала архивные фото и фотографии после похудения и операции.

Участница шоу "Холостяк" Марина не скрывает, что для создания желаемой фигуры прибегала не только к похудению, но и пластическим операциям – она увеличила грудь и сделала нос незадолго до проекта, а также периодически колет губы. Она показала, как изменилась через несколько лет в видео.

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Участница "Холостяка" показала свой "апгрейт"

Марина опубликовала видео, где показала архивные фото. Там она предстает с короткими волосами и гораздо большим весом.

На первых фото вы можете увидеть разбитую меня. Заброшенная девушка, с очень короткими волосами, лишним весом, желающая достичь лучшего, но не знает как… На первом фото – это я еду в электричке в Харьков. Покорять город. На фото, где я с ноутбуком, я смотрю романтический фильм. Где история любви, в которой главная героиня стройна и привлекательна. Я тоже хотела быть такой,

– призналась участница реалити-шоу.

Марина рассказала, что в то время она переехала не в Харьков, а в Волчанск к бабушке, где училась не по той специальности, которую хотела. В 16 лет девушка заболела расстройством пищевого поведения, потому что в то время родители не контролировали ее питание.

Как изменилась Марина: смотрите видео

"Вот и получила… Не слишком шикарный вид как для 16 лет. Это я набрала 20 килограммов за полгода. Я пришла в себя быстро, но у меня никак не получалось привести себя в форму. Диеты помогали на короткое время, я срывалась и набирала еще больше потом. В общем, я заработала себе РХП. И конечно, что я подорвала этим себе здоровье".

Девушка призналась, что ненавидела себя, "возвращала" еду или "наказывала" себя голодовками. Также пыталась заниматься спортом, однако неправильно выполняла упражнения. Со временем Марина похудела на 12 килограммов, избавилась от расстройства и отпустила волосы – в ролике есть и такие фотографии.

Я бы хотела добавить, что я не постеснялась рассказать Алексу об этом периоде жизни. На свидании я рассказала о своих провалах и в бизнесе. Потому что это сделало меня сильнее. Мне важно, чтобы рядом был мужчина, который будет меня любить такой, с уважением к моему прошлому. Это касается и друзей. Благодарна тем, кто прошел этот путь со мной,

– подытожила Марина.