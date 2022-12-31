Все всё понимали, – Юлия из "Холостяка" прокомментировала вылет и обратилась к девушкам

Юлия "Медуза" Кучеренко прокомментировала свой выход из проекта "Холостяк". Она высказалась о последнем свидании с Алексом и обратилась к девушкам.

В 10 выпуске, перед знакомством с родителями участниц, по проекту "Холостяк" ушла Юля "Медуза". Алекс Топольский решил, что они не сходятся по характеру.

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Юля прокомментировала вылет из шоу

Юлия Кучеренко прокомментировала свой вылет лаконичным упреком о монтаже шоу. Она поделилась, что на экранах не показали ее монолог "о зависимости и уподобления к чему-либо, как вот, например, к искусству, к ребенку, товарам или услугам, к профессии". Девушка добавила, что не успела вернуться домой после встречи с Алексом, как он уже ждал Марину в доме девушек. После вылета Юля обратилась к каждой из них.

"Девочки, дорогие, выходя из проекта, тогда я желала каждой из вас только добра, помню наш последний вечер перед церемонией, да и предыдущую ночевку с Сашей Погореловой. Кате долго не было, а я не хотела оставаться одна, но так беспокоилась, что Катя вернется со свидания, а я в постели с другой. Так и случилось, вернувшись, Катя меня не нашла. А еще в ту ночь Марина советовала мне после выхода из проекта к бабке сходить, чтобы защиту поставила, это только вспомнила. Это было тру. Все всё понимали и были искренни. Обнимаю крепко и люблю", – поделилась Кучеренко.



Участницы шоу / Фото с инстаграма Юлии

Как Юля "Медуза" отзывалась о шоу