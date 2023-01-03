Лучше бы не видела, – Юля из "Холостяка" ответила на критику из-за прочитанного письма Алекса

Очередной скандал на "Холостяке" был вызван тем, что участники прочли письмо от Алекса для другой девушки. Юлия, покинувшая шоу, рассказала об этом инциденте подробнее.

Один из финишных, 10 выпуск шоу "Холостяк" запомнился зрителям громкой ссорой между девушками. Почти все прочитали письмо Алекса Топольского для Марины, которое было на виду в ее комнате. Юля "Медуза", которая оставила шоу в этом эпизоде, прокомментировала скандал.

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Юля высказалась о скандале с письмом

Девушка призналась, что получает много сообщений от фанатов про разочарование в ней. Она ответила, почему на самом деле произошла такая ситуация.

Последняя неделя на проекте после похищения социальных сетей и личных данных для меня стала невыносимой и мне было совершенно все равно, что подумают люди, когда мы попали в этот капкан, читая письмо Алекса для Марины,

– поделилась Юлия.

Бывшая участница заметила, что не считает себя виновной, потому что в настоящей жизни такая ситуация с письмом была бы невозможна. Она добавила, что в целом ситуация выглядела беззаботно – девушки просто из любопытства побежали посмотреть, что там. "Лучше бы я этого не видела, как и письмо с такими громкими словами, написанное на третьей неделе после первого свидания".



Письмо Алекса к Марине / Фото из инстаграма Юлии

Юлия Кучеренко также высказалась о свидании Алекса с Мариной. Накануне у девушки была индивидуальная встреча с "Холостяком", и в тот же день он пришел в дом, чтобы организовать свидание для другой. Это еще больше выбило ее из колеи, несмотря на формат шоу.

"Вы же понимаете, что и свидание в доме с Мариной, сразу после нашего (классно, что я вообще вернуться успела домой) вызвало откровенное удивление. Да это еще и после того, как на прошлой неделе я рассказывала о моих отношениях, в которых появилась третья, и как только я почувствовала – отпустила, потому что если у мужчины вызывает хоть маленькие сомнения и колебания присутствие другого – ему не быть моим мужем. На проекте я заверила себя, что это шоу и формат такой, но два свидания подряд уже на таком на этапе после разговоров о доверии... не выдерживаю".