Это уже слишком, – Алина из "Холостяка" назвала строгое правило в шоу и раскритиковала Алекса

На телеэкраны вышел очередной эпизод шоу "Холостяк". Одна из участниц высказалась о главном герое и рассказала строгое правило в проекте.

В 4 выпуске "Холостяка" 12 сезон прошли первые поцелуи между Алексом и участницами. Об эпизоде высказалась одна из фавориток Алина.

Холостяк 12 сезон 4 выпуск: первые поцелуи, игра "на слабо" и романтическая ночь в замке

Алина о "Холостяке"

Участница призналась, что смотрела на Топольского как на мужчину, с которым могла бы сложиться ее жизнь. Потому что пришла на проект по любви. Но в ответ не получила то, чего хотела

Разговоры с другими девушками о какой-то чепухе? Выслушивание льющейся грязи со всех сторон? Поцелуи на свиданиях, будто бы из "спортивного интереса" в борьбе за первенство среди других, а не проявление нежности, ласки и любви, как со стороны мужчины, так и девушки,

– высказалась Алина.

Девушка назвала главного героя "мужчиной, решения которого не совпадают с его словами". Она добавила, что он почти с каждой девушкой шел на тактильную связь и интим. Алина призналась, что не поняла, куда делась его неприступность, уважение к себе и девушкам: "Уверена, что каждая из нас чувствовала, что это уже слишком … Но не каждая была готова сказать – Нет, хватит! Потому что уже начала эту игру. Но ведь это совсем не игра. Это настоящая жизнь".

Участница подытожила, что ждет индивидуального свидания, чтобы разобраться во всем.

Строгое правило шоу

Алина в инстаграм-сториз также ответила на вопрос, могут ли участницы во время проекта пользоваться телефоном.

Телефоны были только у редакторов. У нас была возможность звонить родным раз в неделю (если все хорошо). Разговор с родными только в присутствии редакторов,

– поделилась Алина.



Алина о правиле шоу / Фото с инстаграм-сториз