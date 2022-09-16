Я хочу отвлекаться, – Ксения Мишина о хейте нового сезона "Холостяка"

30 сентября состоится премьера нового сезона шоу "Холостяк". Ксения Мишина призналась, что ей будет интересно посмотреть, а отвлечься. А тем, кому не нравится проект, посоветовала просто переключаться.

Премьера нового "Холостяка" должна была состояться еще весной, но из-за войны ее перенесли. Теперь создатели проекта объявили новую дату. Поклонники шоу нетерпеливо ждут начала новой романтической истории, но нашлись и те, кто говорит, что такие шоу не ко времени.

Смотрите также Григорий Решетник ответил, актуален ли выход "Холостяка" и дублируют ли его по-украински

Ксения Мишина о премьере "Холостяка-12"

Актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней "Холостячки", призналась, что ждет нового сезона реалити-шоу. Ей интересно посмотреть, как Алекс Топольский будет строить отношения с девушками на проекте, а также это отличная возможность отвлечься.

"Мне хочется сказать – переключайтесь, если не нравится. Потому что много людей, которые хотят немного отвлечься от происходящего. Это нормально", – сказала Мишина.

Потому что мне любопытно. Я хочу отвлекаться. Никто не говорит, что война кончилась. Просто это для людей, которые хотят немного расслабиться,

– подчеркнула актриса.

Напомним, премьера нового "Холостяка" состоится 30 сентября в 19.00 на телеканале СТБ. Главным героем стал бизнесмен Алекс Топольский. Больше о "Холостяке" и новых правилах сезона узнайте здесь.