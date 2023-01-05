Девушек много, – Алекс Топольский пожаловался на проблемы с памятью во время съемок "Холостяка"

Съемки романтического шоу "Холостяк" на самом деле не так легки, как может казаться. Алекс Топольский рассказал, что было самым сложным для него.

"Холостяк" Алекс Топольский часто отвечает на вопросы, касающиеся проекта, в котором он участвовал. Он ответил поклонникам, что было самым трудным на шоу.

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Алекс Топольский о съемках шоу

По мнению Алекса Топольского, съемки заставляли выбиваться из режима. В частности, ему очень не хватало сна – он спал всего 3 – 4 часа в сутки.

Были моменты, где я был на автопилоте. Где я подскочил, пошел и иногда даже не понимал, какой сегодня у нас план. У меня были проблемы с памятью. Вы понимаете, девушек много, информации много, это нужно не только переваривать, но и запоминать. У кого брат, у кого его нет, у кого сестра, у кого кто умер, где живут родственники, кто чем занимается,

– поделился "Холостяк".

Однако Алекс добавил, что всегда старался быть с каждой девушкой в моменте, откровенно рассказывать о себе и внимательно слушать ответы каждой.



Алекс Топольский / Фото с инстаграма бизнесмена

Добавим, что на этот раз Топольский честно ответил на вопросы поклонника. На вопрос о питание на шоу Алекс решил пошутить.

"Мы не будем 90% времени есть, чтобы вы смотрели, как мы едим оливье, рыбные хвосты. Поэтому когда выключались камеры, двое воспитанных людей взрывались, нападали на официанта. Девушка держала его за руки, он с тарелкой почти падал, я выхватывал этот рыбий хвост, оливье, дожевывал, забрасывал в пакетик, который потом с девушкой разделяли на двоих. Это были законы джунглей", – говорил "Холостяк".