"Холостяк" 12 сезон: что Алекс Топольский публикует в инстаграме
Источник:24 канал
Бизнесмен Алекс Топольский будет искать любовь на глазах у всей страны уже этой весной. Известно, что мужчина уже сделал свой выбор, поэтому теперь поклонники "Холостяка" нетерпеливо ждут телепремьеру.
Большое внимание публики приковано к личной странице Алекса в инстаграме. Сейчас за его аккаунтом следят более 28 тысяч пользователей сети. Каким контентом 32-летний мужчина радует поклонников – узнайте дальше.
Вас может заинтересовать Навстречу любви: создатели "Холостяка" рассекретили, как создавали проморолик 12 сезона
Новый "Холостяк" – Алекс Топольский: краткая биография
- Родился и учился во Львове.
- После окончания университета переехал в США, чтобы построить там карьеру.
- Сейчас "Холостяк" живет в Майами, где развивает свой бизнес.
- Мужчина занимается недвижимостью, основал новинки в мире техники – Phonetized. Это девайс, в котором соединены функции беспроводного зарядного устройства и дезинфектора.
- Алекс любит фотографироваться и заниматься спортом.
Больше здесь Новый "Холостяк-12" Алекс Топольский: биография главного героя романтического шоу
Что Топольский публикует в инстаграме
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена