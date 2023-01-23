Лучше одной, чем с недоделкой, – Саша Мудрая из "Холостяка" резко высказалась о съемках в шоу

В инстаграм-сторисе финалистка 12 сезона "Холостяка" Саша Мудрая рассказала о жизни до проекта. В частности, о романтическом реалити-шоу в Литве, за участие в котором ее критиковали. Как девушка туда попала и почему осталась без пары, узнайте дальше.

В сети упрекали, что на шоу "Холостяк-12" Саша Мудрая пришла за пиаром, ведь накануне снималась в литовском шоу "Любовь без границ". Однако на проект она попала случайно – журналистка нашла ее профиль в фейсбуке и позвала на кастинг.

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Саша Мудрая из "Холостяка" о съемках в шоу в Литве

"Мне неожиданно позвонила одна журналистка. Сказала, что нашла мою страницу на фейсбуке и ее очень интересует моя персона в роли участницы реалити-шоу о любви. На тот момент мое сердце было свободно, а планов на лето еще не было. Она пригласила меня на кастинг, я согласилась", – вспомнила Саша.

Она прошла кастинг и месяц снималась в Литве с семью украинками. "Это был мой первый опыт под прицелом камер 24 на 7. Сначала было дискомфортно, но мы быстро втянулись", – говорит девушка. По правилам проекта в финале она должна сойтись с литовцем, но была единственной участницей, которая не нашла любовь.

Лично для меня этот проект окончился ничем. Я единственная, кто остался без пары, еще литовец тоже, но лучше быть одной, чем с недоделкой. Поэтому это был классный опыт,

– подытожила Саша Мудрая.

Саша Мудрая из "Холостяка" на съемках в Литве / Фото с инстаграмм-сторис

Саша Мудрая из "Холостяка" на съемках в Литве / Фото с инстаграм-сторис

Кстати, одна из самых эффектных участниц "Холостяка" Виктория Варлей заявила, что Саша Мудрая уже не одинока. После проекта она закрутила роман с состоятельным американцем, который помог ей перебраться в США после вторжения России. Актриса даже знакома с этим мужчиной, ведь втроем они ходили в музей в Майами и ужинали в ресторане, где бойфренд Саши заказал все из меню и оплатил сам.