Не отпускал ни на секунду, – победительница "Холостяка" вспомнила первые дни с Алексом после финала

Победительница "Холостяка" Катя Лозовицкая рассказала о первых днях, которые провела с Алексом Топольским после финала. Она также призналась, что чувствовала на последней церемонии.

Пара, сложившаяся в финале шоу "Холостяк", делится первыми деталями их отношений вне проекта. Победительница Екатерина Лозовицкая, столкнувшаяся с первыми упреками хейтеров, рассказала о финале и первых днях спустя.

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Катя вспомнила, что чувствовала на финале

Девушка рассказала, что из длинной речи Алекса запомнила только одну фразу, потому что очень волновалась: "В моем сердце прозвучало твое имя".

Помню как эмоции менялись из-за каждой фразы. Алекс мне потом рассказал, что на моем лице реально каждые три секунды менялось выражение. Говорит, было любопытно. Интересно ему… А я там почти падала. "Помнишь я говорил, что я уже не помню что такое влюбленность? Теперь я вспомнил. Хочу быть с тобой". У меня слезы. Я просто не могла поверить,

– поделилась Катя Лозовицкая.

"Неужели наконец? Кольцо, объятия, поцелуи, дрожь. Счастливый Алекс и счастлива я. Не могли друг от друга "отлипнуть"... Вечером мы праздновали всей съемочной группой конец сезона. Это было на крыше здания. Играла музыка. Было идеально тепло. помню, мы стояли, обнявшись, танцевали, разговаривали. На улице был легкий ветер. Будто в фильме, где все только начинается".



Катя и Алекс / Фото из инстаграма Лозовицкой

Какими были первые дни после финала

Избранница Алекса рассказала, что на следующий день после финала у них была возможность прогуляться по Мадейре только вдвоем.

Я ужасно стеснялась… снова. Вроде уже родной человек, а вроде и снова первое свидание, где теперь только мы вдвоем. Было даже удивительно, что никто не разводит нас в разные стороны. Мы гуляли по набережной, убегали от гигантских волн. В тот же день летели в Киев. Как пора. Сидели рядом в самолете. Держались за руки. Алекс не отпускал меня ни на секунду,

– вспомнила Катя.

Катя и Алекс / Фото из инстаграма Лозовицкой

После аэропорта паре уже приходилось ходить отдельно и прятаться от людей. Свое сообщение Екатерина завершила интригующе – ведь правду об их отношениях все услышат на пост-шоу "Холостяка", в пятницу.

"Хорошо, что тогда еще были маски и на нас не сильно обращали внимание. Прилетели в аэропорт Киева и снова разошлись в разные уголки. Теперь надо было прятаться, чтобы никто не видел нас вместе. Мы обменялись номерами. Папа забрал меня домой. И тут приходит сообщение: "Привет, кроха"".