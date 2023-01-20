Холостяк-12: как сложились отношения Алекса Топольского и его избранницы после проекта

В финале 12-го сезона проекта "Холостяк" главный герой Алекс Топольский решил, что будет строить отношения с Катей Лозовицкой. В постшоу стало известно, остались ли герои вместе.

Пока в сети возник публичный конфликт между Алексом Топольским и Сашей Мудрой, которую он не выбрал в финале шоу, на экраны вышло пост-шоу. Наконец главные герои и героини проекта рассказали, как сложилась их жизнь вне камер, сообщает 24 Канал.

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Как сложились отношения Алекса и Кати

"Холостяк" Алекс Топольский еще до пост-шоу рассказывал, что пара пыталась построить отношения вне проекта. У них были встречи и свидания, на которых были вынуждены скрываться от публики.

Но их отношения продолжались недолго. Еще до полномасштабного вторжения они разошлись.

Вышло так, что до войны мы приняли решение разойтись. Разговор пошел от меня, но на тот момент мы оба понимали, что это решение нужно принять,

– призналась победительница "Холостяка".

"У нас оказались разные представления об отношениях, и роли мужчины и женщины в отношениях", – добавила Катя. Она рассказала, что имела определенные ожидания о своем избраннике – забота, заинтересованность, инициативность. Но девушка не почувствовала этого в отношениях, поэтому решила их не продолжать.

"Для меня не хватало энергии, страсти. Такие моменты стимулируют меня в отношениях реализовывать себя как мужчину", – объяснил расставание со своей стороны Алекс. Он заметил, что, несмотря ни на что, вспоминает взаимоотношения с Катей с теплотой.



Катя Лозовицкая и Алекс Топольский / Фото из инстаграма Кати

Что было в финале "Холостяка"

В последнем, 12 выпуска проекта Алекс Топольский выбирал между двумя девушками: Сашей Мудрой и Екатериной Лозовицкой. Его финальный выбор пал на Катю. Он при этом сказал, что именно имя Кати прозвучало в его сердце.

"Холостяк" объяснял, что решил строить отношения не с Сашей потому, что уже имел схожие отношения, построенные на страстях и эмоциях. Он подарил обручальное кольцо Кате, с которой видит создание семьи и стали спокойные отношения. К тому же Алекс прислушивался к словам его мамы.

Катя Лозовицкая рассказала, что первые дни после финала были для нее очень эмоциональны. На следующий день они впервые гуляли вместе вне камер – их первое свидание наедине состоялось на Мадейре. После этого пара вместе отправилась в Киев.