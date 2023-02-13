Не общаюсь, – Саша из "Холостяка" рассказала об отношении к Алексу Топольскому после шоу

Участница "Холостяка-12" Саша Погорелова не осталась той, которая промолчала об отношении к Алексу Топольскому. Читайте ниже, разочаровалась ли девушка в "Холостяке".

Практически все девушки из 12 сезона "Холостяка" отрицательно высказываются о главном герое Алексе Топольском. Об отношении к бизнесмену рассказала и предпринимательница Саша Погорелова.

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Разочаровалась ли Погорелова в Алексе

Саша Погорелова рассказала, что сейчас желает Алексу Топольскому найти свою половинку и хочет, чтобы он был счастлив. Однако ее немного разочаровали высказывания о Кате.

Я с Алексом не общаюсь, не слежу за ним в соцсетях. Мне нравится, что у него есть жизнерадостность, легкость, инфантильность. Импонирует мне как человек. У него доброе сердце. Но мне не нравятся некоторые его изречения о Кате после финала. Это недостойно. Ты человек и должен держать свое лицо. Не вестись на провокации,

– призналась Саша.

Саша рассказала, что вылет из проекта ее не расстроил. Она призналась, что в момент, когда она покидала шоу, радовалась, что наконец-то поедет домой. "Я знаю, что я ему сильно нравилась, но в какой-то момент все пошло на убыль. Где-то я разочаровалась, где-то, может он, где-то другая история развивалась. Для меня это было логическое завершение истории с ним".

Интервью с Сашей Погореловой: смотрите видео онлайн

Добавим, что уже после проекта Саша Погорелова призналась о страх, с которым столкнулась на проекте. Она рассказала, что неожиданно принялась бояться камер. К тому же в тот момент, когда Саша нервничала, Алекс не поддерживал ее, а отмечал это волнение.

Интересно, что руководитель компании поддерживает хорошие отношения с победительницей Катей Лозовицкой. Девушки даже вместе смотрели финал "Холостяка" в Киеве, пока Алекс был на Бали.