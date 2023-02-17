"Прилетай на Бали": Саша Мудрая раскрыла, что писал ей Алекс после "Холостяка"

Финалистка "Холостяка" Саша Мудрая не скрывала, что переписывалась и общалась с Алексом после завершения шоу. Она рассказала, о чем именно говорила с ним.

Финалистка проекта "Холостяк" в 12 сезоне после шоу закрутила роман с американским бизнесменом. Но, несмотря на это, ей неоднократно писал и звонил Алекс Топольский.

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Как Алекс написал Мудрой после шоу

После того как закончился проект, Алекс всем начал писать. Именно мне он написал за день до войны. За день до пост-шоу он говорит: "Слушай, может, пойдем кофе выпьем?". И для меня это было странно, я сразу подумала, что нас будут снимать скрытые камеры, из разряда "он меня отшил". Я ему отписала: да, возможно, наверное,

– призналась Саша.

Девушка добавила, что Топольский написал ей и на следующий день, 24 февраля, но только предложил приехать к нему в Кишинев. Это Мудрой не понравилось. "Алекс написал мне, когда началась война, что он уезжает в Кишинев и "если хочешь, приезжай". Если мужчина приглашает куда-то, то он за мной присылает машину, билет".

Как Саша общалась с Алексом

, что в отличие от Алекса, американец еще до первой встречи с девушкой подробно расписал Саше, как уехать из Украины, а также отправил в нее свою охрану. Мудрая встретилась с бойфрендом на границе со Словакией.

Участница реалити-шоу также рассказала, что и впоследствии общалась с Алексом Топольским, когда рядом не было бойфренда.

Он такое длинное сентиментальное сообщение написал: "Мы так много прошли, я за тебя заступался". Он действительно за меня вступался. В каждом эпизоде у него была возможность меня "выпереть". Но он этого не делал, потому что я ему нравилась. Его манера поведения – доказательство того, что когда мужчине нравится женщина, он все будет прощать.

"После этого сообщения я думаю: хорошо, созвонюсь с тобой. Мы посидели, поговорили, он рассказал о своей жизни, я – о своей, сказала, что у меня есть парень. А он сразу сказал: "Я ему даю два месяца, ты не будешь с ним счастлива". "А с кем я буду счастлива, с тобой?" – "Ну вот прилетай на Бали и узнаешь"", – говорил Саше Алекс.

Саша Мудрая резюмировала, что даже в случае, если бы Алекс ухаживал за ней, совершал определенные поступки ради их отношений, она все равно не дала бы ему второй шанс.

, после выпуска последних серий проекта Алекс Топольский иронически просил Сашу Мудрую не травить на него балийских собак. Он попросил девушку проявить достоинство, перестать унижать Катю и принять поражение. Саша тогда ответила ему, назвав попытки "Холостяка" привлечь к себе внимание – жалкими.

Интервью с Сашей Мудрой: смотрите видео онлайн