Он просто риелтор, – Юля из "Холостяка" удивила заявлением о бизнесе Алекса в США

Участница 12-го сезона "Холостяка" Юля Кучеренко дала первое интервью после шоу и удивила заявлением о бизнесе Алекса Топольского в США. Девушка слышала, что люксовых апартаментов у него нет, он простой риелтор.

На протяжении всего проекта "Холостяк" Алекс Топольский рассказывал, как своими силами построил бизнес в США. Однако Юлия Кучеренко, известная как "Медуза", считает, что история его успеха придумана. По ее словам, "вытекло уже много историй от знакомых, людей из Америки, Львова", что никаких квартир у него нет.

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Участница "Холостяка" заявила, что у Алекса нет бизнеса

Участница говорит, что до выхода "Холостяка" в эфир в шапке инстаграм-аккаунта Алекса была ссылка на сайт компании по недвижимости, но ее владелицей была указана женщина. Потом к основателям приписали и Топольского.

Ходили слухи, что Алекс просто риелтор. Риелтор, тоже зарабатывающий деньги. Их хватает на существование и, возможно, на личное развитие. Я не понимаю, почему сейчас он на Бали, если компания в штатах,

– прокомментировала Юля Кучеренко.

Более того, "Медуза" слышала, что главным героем 12 сезона "Холостяка" должен быть другой мужчина, но в последний момент он отказался по каким-то личным причинам. "В эту историю я могу поверить, потому что знаю, что нам переносили дату начала съемки", – отметила девушка.

Что "Холостяк" писал "Медузе" после проекта

Юля Кучеренко думает, что правда о бизнесе Алекса Топольского в США так и не сплывет, ведь он очень переживает за свой имидж и пытается замять все курьезы. Так, "Холостяк" написал ей, чтобы упрекнуть за обличительный пост о фотосессии в белье, где она "была ощупана со всех сторон".

Он мне написал, что ему было неприятно, что не нужно делать подобные посты, такие публикации. Во-первых, это обесценивает работу большого количества людей, работавших над этим проектом, этим выпуском, свиданием. Он закапывает себя сам. Я думаю, что Алекс очень переживает за свою репутацию, но делает это очень бестолково,

– честно призналась Юлия.

Участница "Холостяка" Юля Кучеренко с Алексом Топольским / Фото СТБ

Кстати, Юля Кучеренко – не единственная участница, с которой Алекс списывался после шоу. Удивительно, но он связывался с Сашей Мудрой, которую отпустил в финале. "Он мне писал, мы поддерживали связь, когда началась война", – делилась девушка, но добавила, что уже заблокировала Топольского повсюду, потому что "в день финала он облил грязью и оставил очень неприятный осадок".