Уже 5 марта на телеканале СТБ начнется новый сезон романтического проекта "Холостяк". Главным героем 11 сезона стал бизнесмен Михаил Заливака. Редакция Showbiz 24 подготовила для вас подборку фото мужчины, на которых показана его жизнь до участия в шоу.

Источник: 24 канал

Вся страна с нетерпением ждет старт реалити-шоу "Холостяк". Создатели проекта уже рассекретили, что главным героем этого года стал Михаил Заливака. Журналисты Showbiz 24 собрали самые яркие фотографии инстаграм-страницы "Холостяка", которые он публиковал до участия в шоу.

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Что известно о Михаиле Заливаке

Мужчине, за сердце которого уже совсем скоро девушки начнут борьбу, 31 год. Он родился в Харькове. У Михаила есть собственный бизнес, он является основателем логистической компании. Также он не представляет своей жизни без спорта. Заливака уже успел пленить женские сердца безупречной фигурой. Также новый "Холостяк" обожает походы в горы. Он предпочитает экстремальный отдых, во время которого каждый раз испытывает новые эмоции. Еще одним интересным фактом о мужчине является то, что он очень любит кошек и у него 2 домашних любимца.

Относительно избранницы, то Михаил хочет видеть рядом с собой не домохозяйку, а девушку, которая заинтересована своим делом и развивается в нем.

Самые яркие фото Михаила Заливаки