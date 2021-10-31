"Холостячка" Злата Огневич объяснила, почему отправила домой своего фаворита

В 7 выпуске проекта "Холостячка" Злата Огневич простилась с одним из своих фаворитов – Романом Васильевым. В сети она объяснила, что данный выбор дался ей непросто. По словам певицы, церемония не обошлась без слез.

Телезрители 2 сезона шоу "Холостячка" были уверены, что врач-стоматолог Роман Васильев дойдет до финала. На первую вечеринку он приехал на белом коне, осуществив мечту Златы Огневич и получил розу первого впечатления. Однако свидание в Одессе в 7 выпуске стало для него последним.

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Певица поняла, что Роман ждет идеальности от других, а она не собирается отвечать его чаяниям. Поэтому после гавайской вечеринки она отпустила его навсегда. Лишь в личном инстаграм-блоге "Холостячка" призналась, что за кадром не смогла сдержать слез.

Церемония слез. Такое альтернативное название я дала этой церемонии роз. Всегда больно отпускать, подбирать те самые, нужные слова. Мне так неприятно ранить других, потому что меня ранили много раз,

– призналась Злата Огневич.



Злата Огневич на проекте "Холостячка" / Фото с инстаграма певицы

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Главная героиня "Холостячки" добавила, что нарвалась на критику телезрительниц за то, что отправила Романа домой. Она объяснила, что делает выбор на основе своих чувств, и заметила, что теперь врач-стоматолог свободен. Соответственно, звезда дала "зеленый свет" всем его поклонницам.

"Кстати, девушки, которые очень расстроены моим выбором отправить Рому Васильева домой, не дать ему розу. Теперь вы можете написать ему, у вас минус одна конкурентка", – добавила певица.

К слову, Роман отреагировал на вылет из "Холостячки". Он признался, что испытывал чувство к Злате Огневич, и ему было больно от того, что его "отталкивают, повесив ярлык".