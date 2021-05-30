После того, как стало известно, что Злата Огневич будет новой "холостячкой", к ней приковано еще большее внимание публики. Знаменитость активно распространяет в сети соблазнительные фотографии, которыми будоражит воображение 315-тысячной аудитории подписчиков.

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Обольстительный look Златы Огневич

Для новой фотосессии певица выбрала жаркий образ. Она позировала перед камерой на фоне белой стены в очень сексуальном наряде.

Злата надела белое мини-платье с длинными рукавами. Тонкую талию подчеркнул широкий пояс в тон платью. Такой look акцентировал на длинных стройных ногах исполнительницы.

Огневич также надела сексуальные прозрачные чулки с цепями, которые добавили образу эротичности. Волосы она собрала в пучок сзади. На лице сделала макияж с белыми и черными стрелками на веках и блеском на губах. Среди аксессуаров выбрала лишь минималистичные серьги. Злата взбудоражила воображение многотысячной аудитории фолловеров высунутым языком и проницательным взглядом.

Соблазнительный образ Златы Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич