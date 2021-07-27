"Холостячка" Злата Огневич призналась, что ее популярность пугала мужчин

Украинская певица и героиня "Холостячки" Злата Огневич дала новое интервью перед запуском нового сезона шоу. Она рассказала о том, какие черты ищет в мужчине и почему бойфренды пугались ее успешности.

Известная украинская певица и героиня "Холостячки" Злата Огневич продолжает делиться своими предпочтениями перед началом второго сезона шоу. Прежде всего она рассказала, что не ищет идеального мужчину. Наоборот, звезде важно, чтобы у ее избранника была жажда жизни.

Интересно Финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" озадачила сеть свадебными фото

Какого мужчину ищет Злата Огневич

Исполнительница поделилась, что ей нравятся мужчины, которые ведут активный образ жизни и любят путешествия. Также звезде импонируют интеллектуалы с чувством юмора. Злата Огневич рассказала и о том, что не нравится в мужчинах.

Мне не нравятся самовлюбленные мужчины. Вот эту черту характера (я назвала бы ее пороком) я не смогла бы принять. И если он будет употреблять какие-то наркотики, то это тоже мне не близко. Все остальное можно принять,

– призналась Злата Огневич.

Певица добавила, что с ней часто не хотели иметь отношения из-за популярности и успешности. Поэтому Огневич важно, чтобы к ее карьере относились с уважением: "Я сталкивалась с теми моментами, когда мой парень просто сказал мне: "Знаешь, я так подумал, мы не сможем с тобой встречаться, потому что будут говорить, что это парень Златы Огневич!".

Я думаю, что все это бред. Потому что если человек самодостаточный, успешный, сильный, то он не будет проникаться такой темой, что он мой парень,

– добавила артистка.

"Холостячка" рассказала о бывшем бойфренде, который говорил, что не будет мириться с ее карьерой. Он заявлял, что у звезды будут поклонники и ухажеры.

"А он хочет, чтобы я принадлежала только ему. Я считаю, что это какой-то человеческий эгоизм. Это даже не об отношениях. Как один человек может принадлежать другому? Я не вещь. Я живая личность. Я не могу никому принадлежать вообще", – рассказала Злата.

Злата Огневич будет искать свою любовь под прицелом камер, ведь решилась на участие в проекте "Холостяк". Она уже показала первые фото с вечеринки и заверила, что сезон будет "жарким". Самый первый мужчина, с которым познакомилась артистка, задал высокую планку, а другой даже осуществил ее детскую мечту.